Bloque de concejales de Unión Por La Patria rechaza DNU

En un comunicado oficial emitido en las últimas horas, el Bloque de Concejales de Unión Por La Patria expresó su enérgico rechazo a las medidas propuestas por el presidente Milei, las cuales fueron plasmadas en un mega Decreto de Necesidad y Urgencia recientemente anunciado.

Consideran estas medidas como inconstitucionales, antirrepublicanas y un claro atropello a las instituciones democráticas. Afirman que estas acciones representan el mayor desprecio a los principios democráticos en la historia del país.

«No es de espaldas al pueblo, no es de espaldas a los trabajadores, no es poniendo de remate el país, no es negando las funciones del Congreso, y no es avasallando los derechos consagrados y garantizados por nuestra Constitución Nacional», declararon los Concejales en el comunicado.

Critican a actores políticos que, según afirman, ya ocuparon cargos en gobiernos anteriores y causaron un fuerte daño a la soberanía política y la economía nacional. Aseguran que estos actores reaparecen ahora disfrazados de «libertarios», buscando empobrecer y excluir a los sectores más vulnerables de la población.

El comunicado denuncia la intención de establecer un camino de autoritarismo para eliminar derechos esenciales para los habitantes del país. Los Concejales de Unión Por La Patria reafirman su compromiso con la vocación democrática y la defensa de los intereses nacionales como base fundamental para el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos argentinos.