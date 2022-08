Bienvenido Basalo: “Todos los vecinos cuentan con abogados dispuestos a dar lucha por el derecho, defender la Constitución de la Nación y de la Provincia, abrazar permanentemente las instituciones republicanas y democráticas”

En el marco del día del abogado, que se celebra en Argentina cada 29 de agosto por el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, el Colegio de Abogados Departamento Judicial Quilmes (que engloba dicha ciudad, Berazategui, y Florencio Varela) celebró la ocasión con un brindis en el Salón de Usos Múltiples de los Bomberos de Florencio Varela.

En el festejo, estuvo presente Bienvenido Basalo, presidente del Colegio, el intendente de Varela Andrés Watson (quién también es abogado), y el diputado nacional Julio Pereyra, ex intendente de Florencio Varela.

Basalo dio sus condolencias a los familiares de los matriculados que fallecieron a raíz del Coivd-19, al inicio de la ceremonia, que no se realizaba desde el 2019 por el corte en la actividad que produjo la pandemia. “En esta nueva normalidad, creemos que es la oportunidad de hacer una mejor realidad que la anterior”, aseguró en esta línea el presidente.

“Queremos asegurar la prestación de un mejor servicio, y un ejercicio profesional basado en la libertad y la dignidad del abogado, pretendemos y exigimos una Justicia de calidad, de eficiencia, y de rápido acceso para todos los ciudadanos”, dijo Basalo.

“En este momento extraordinario es difícil ver las cosas con una óptica positiva; no obstante, los abogados tenemos siempre un mensaje positivo: El desafío de buscar las oportunidades en la adversidad”.

Con respecto a los temas prioritarios para el Colegio, su presidente afirmó: “Tenemos la necesidad de que se aplique y se respete nuestra ley de honorarios, que implica dignidad de ejercicio, carácter alimentario, orden público, y la irrenunciabilidad de la misma”.

“Hoy le podemos decir a todos los vecinos, que en nuestra provincia cuentan con abogados dispuestos a dar lucha por el derecho, defender la Constitución de la Nación y de la Provincia, abrazar permanentemente las instituciones republicanas y democráticas, reafirmando la defensa de los derechos humanos. Esto lo hacemos desde la trinchera de nuestro trabajo diario, en el ejercicio de nuestra profesión”.

“La abogacía es una vieja profesión cargada de futuro, tanto así, que estamos convencidos que, si hay algún inocente que defender, atropello por denunciar, o dolores engendrados por la injusticia que reparar, la abogacía es todavía joven. Festejemos este día, en donde renovamos nuestro compromiso como abogados con alegría y esperanza”, cerró Bienvenido Basalo su discurso.

El diputado nacional Julio Pereyra, ex intendente de Florencio Varela agradeció la plaqueta recibida. “Es un reconocimiento que me llenó de orgullo y me impulsa a seguir trabajando por la construcción de la Patria que merecemos, con más y mejor justicia. En el día del Abogado, reafirmo mi deseo de una justicia más justa, más transparente y más rápida”.

En tanto, el mandatario de la localidad anfitriona Andrés Watson expresó: “Me parece muy importante que los tres distritos – Varela, Quilmes y Berazategui- podamos estar trabajando para tener una mayor justicia” y sentenció: “Salud a los letrados que celebran 50 y 30 años en el ejercicio de la profesión. Toda una vida dedicada al derecho y eso merece un gran aplauso”.

A través de un video, el ministro de la Suprema Corte de Justicia -Luis Genoud- apeló a “renovar el compromiso con el cumplimiento de nuestra tarea diaria, nuestros votos, nuestro esfuerzo como homenaje a quien motivó esta fecha, el natalicio de Juan Bautista Alberdi, no casualmente en 1810”.

Reconocimientos

Se entregaron medallas a los profesionales que han cumplido 50 y 30 años en el ejercicio de la matrícula.Por sus 50 años: Bernabé Quesada, Roberto Stifman y Diana Pérez Anaya.

Por sus 30 años: Sandra Arluna, Roxana Browczuk, Jorge Bujan, Adriana Calderón, Gabriela Ceriani, Guillermo Cichelli, Silvina Coppola, Liliana Cordary, Gabriela Della Sala, Antonio Di Francesc, Florencia Esteban, Analía Fefer, Mario Fierro, Gabriel Filomeno, Miguel Forcella, Javier Galeazzi, Rodolfo Gerdetti, Dora Guarnaccia, Aníbal Icecchi, Oscar Llaver, Horacio López Álvarez, Gustavo López Ariza, María Mari, Marcela Marozzi, Silvia Medina, Juan Carlos Melina, Fabiana Noutel Pereyra, María Núñez, Gabriela Provini, Roberto Quantin, Leonardo Ramos, Liliana Reineri, Leonardo Rittner, Gabriel Rodella, Pablo Roncevich, Juan Pablo Sala, Carlos Sánchez, Gabriel Sandoval, Oscar Serrano, Ricardo Simes, Verónica Sorzini, Valeria Toscaro, Andrea Vázquez, Isabel Velázquez, Claudio Videla y Gustavo Vázquez.

Empleados del CAQ que recibieron medallas por cumplir 25 años de labor: Analía Parechanian y Miguelina Miño.