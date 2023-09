Berazategui tendrá un Monumento al Perro

Este sábado, la comunidad de Berazategui se congregará en el Playón del Edificio Municipal para presenciar la inauguración del tan esperado Monumento al Perro. El evento, que promete ser una celebración de la unión entre humanos y sus fieles compañeros, contará con una amplia variedad de actividades y servicios para el disfrute de toda la familia, peludos incluidos.

Desde la Clínica Veterinaria Municipal, el director interino, Jeremías Mc Hardy, explicó la significancia de este monumento: «El Monumento va a homenajear a los perros comunitarios, que son aquellos que -por diferentes circunstancias- viven en la calle, pero no son estrictamente callejeros, ya que son cuidados por los vecinos y las vecinas del barrio en el que se encuentran. Desde el Municipio, tenemos la particularidad de que les brindamos la atención sanitaria correspondiente, en articulación con proteccionistas que nos ayudan”.

Berazategui se enorgullece de contar con un líder en bienestar y salud animal como el Intendente Juan José Mussi, pionero en la implementación de políticas que promueven el cuidado y protección de los animales. La Clínica Veterinaria Municipal, la primera de su tipo en el país, es solo un ejemplo de los esfuerzos del municipio por mejorar la calidad de vida de los animales de la ciudad.

Cómo será el Monumento al Perro

Los asistentes están cordialmente invitados a traer a sus animales de compañía, asegurándose de llevarlos con correa, collar y chapita identificatoria. Adicionalmente, se solicita a los dueños que proporcionen recipientes bebederos para sus mascotas, ya que habrá puntos de hidratación disponibles. También se recomienda llevar bolsitas para recoger los desechos.

Durante la jornada, se llevarán a cabo sorteos, charlas informativas sobre tenencia responsable y enfermedades zoonóticas, a cargo de profesionales de la Clínica Veterinaria Municipal. Asimismo, se ofrecerá vacunación antirrábica para perros y gatos, contribuyendo así a la salud y bienestar de las mascotas de la comunidad.

El evento no solo será una ocasión para rendir homenaje a los perros comunitarios, sino también para disfrutar de juegos y actividades recreativas. Además, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar los puestos de emprendedores locales en la Feria Municipal Emprender, donde encontrarán una amplia gama de accesorios y ropa para animales de compañía. Para aquellos interesados en capturar el momento, habrá un espacio selfie disponible, así como un stand de maquillaje para mascotas.

Se recuerda a los asistentes que el evento está sujeto a condiciones climáticas favorables y será suspendido en caso de mal tiempo.

Berazategui abre sus puertas a esta celebración única en honor a los fieles amigos de cuatro patas y espera recibir a toda la comunidad en el Playón del Edificio Municipal el próximo sábado 16 de septiembre de 15:00 a 18:00. ¡No se lo pierdan!