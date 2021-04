BERAZATEGUI: MUNICIPALES RECLAMAN QUE EL INTENDENTE CUMPLA LA LEY DE CONVENIO COLECTIVO Y PARITARIAS

Compartimos el comunicado de Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses sobre el reclamo de los trabajadores de la comuna de Berazategui.

El líder de los trabajadores municipales argentinos, Rubén ‘Cholo’ García, cuestionó que algunos municipios como Berazategui no cumplen con la Ley 14.656 que establece Convenio Colectivo de Trabajo y Paritarias. Además respaldó al gremio local encabezado por Daniel Báez en la demanda para que funcionarios del municipio se presenten a la nueva convocatoria paritaria establecida para el 29 de abril._*

El secretario General de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), y titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), Rubén ‘Cholo’ García, respaldó al gremio local conducido por Daniel Báez en el reclamo al municipio de Berazategui para que cumpla la Ley 14.656 que establece Paritarias y la constitución de su Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

García se mostró desconcertado porque “Mussi participó y apoyó la aprobación de la Ley 14.656 en el 2014 cuando fue legislador provincial, y hasta hoy no la cumplió en su distrito. Solo tres municipios de la tercera sección electoral no se ajustan a la ley, entre ellos el Municipio de Berazategui”. En ese sentido explicó que “la ley se sancionó en 2014 y se promulgó el 6 de enero de 2015, y se le dio a los intendentes 6 meses de gracia para adecuar la situación. Desde ese momento está vigente. Me parece que Mussi está incumpliendo con esa legislación que él votó cuando era Diputado provincial. Incluso fue uno de los que hizo acuerdos para que ese proyecto se aprobara, por eso me llama la atención que los trabajadores de Berazategui aún no tengan Convenio Colectivo de Trabajo”, cuestionó García al tiempo que se indignó: “Me molesta tener que ir a un municipio peronista que no cumple con la Ley. Mussi es un gran político, pero un mal empleador para los trabajadores”.

Por su parte, el titular de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Berazategui (UOEM), Daniel Báez, lamentó que “el municipio sigue sin buscar el diálogo. Siempre que logramos un reconocimiento, nos empujaron a efectuar medidas de fuerza. Desde diciembre hubo paros de los trabajadores de la salud, duplicamos el salario de los trabajadores de Higiene Urbana, tuvimos que tomar medidas para que solucionen esos problemas. Con Control Urbano tuvimos que marchar para que se reconozcan y respeten sus derechos. El Ejecutivo tuvo que reincorporar a compañeros que habían sido cesados injustamente. Todo eso lo hicimos con luchas y el acompañamiento del ‘Cholo’ García”.

“Hoy presentamos en el municipio el llamado a una nueva convocatoria paritaria para el 29 de abril con el fin de que el Intendente Mussi cumpla la ley sancionada hace seis años. Esta es la tercera o cuarta vez que los convocamos, más todas las efectuadas por parte del Ministerio de Trabajo, y nunca asistió, ni mandó sus representantes. Esto ya tiene otros ribetes y hay que darle una solución, porque queremos como otros municipios nuestro Convenio Colectivo de Trabajo para los trabajadores de Berazategui, y haremos todo a nuestro alcance con acciones directas o por la vía legal para que esto se cumpla”, advirtió el dirigente sindical.