Benedetto sobre su retiro: ¿Llegará a Defensa y Justicia?

Darío Benedetto sorprende: la promesa a su hijo que podría cumplir en Florencio Varela

Darío Benedetto, exdelantero estrella de Boca Juniors, volvió a estar en el centro de la escena tras sus recientes declaraciones en una entrevista con Sofi Martínez para La Nación. El «Pipa», actualmente jugador del Querétaro de México, dejó entrever la posibilidad de cerrar su carrera profesional en Defensa y Justicia, club con el que tiene un vínculo especial.

Darío Benedetto jugó en Defensa y Justicia en parte del 2009 y 2010, jugó 24 partidos y anotó dos goles. |

“Tengo algo pendiente que le prometí a mi hijo. De hecho, Diego Lemme es una persona que quiero mucho y con quien tengo una excelente relación. Mi hijo siempre me dice: ‘¿Querés que papá se retire en Defensa y Justicia?’ y me encantaría darle ese gusto”, reveló Benedetto, dejando abierta la puerta a un futuro en Florencio Varela.

Su amor por Boca y su polémica salida

El «Pipa» también habló sobre su reciente salida de Boca Juniors. A pesar de haber sido uno de los delanteros más importantes del club, las lesiones y la llegada de figuras como Edinson Cavani y Miguel Merentiel marcaron el fin de su segundo ciclo en el Xeneize.

“Me dolió en el alma salir porque me veía retirándome en Boca, pero preferí evitar problemas. Si no estoy cómodo en un lugar, me voy, por más que sea Boca”, confesó el goleador.

En tono más distendido, Benedetto incluso mencionó los momentos de tensión que vivió en su última etapa en el club: “Quise agarrar del cogote a varios, ja, pero me contuve porque sabía que me quedaban seis meses y quería hablar con Román (Riquelme) para que me diera una mano para salir”.

Darío Benedetto en Defensa y Justicia.

Defensa y Justicia: ¿el retiro soñado?

A pesar de estar a miles de kilómetros, Benedetto no pierde de vista sus raíces y el cariño por el Halcón de Florencio Varela. Sus declaraciones abrieron un manto de expectativa entre los hinchas del club, quienes ven en el “Pipa” la posibilidad de sumar a un jugador histórico a sus filas.

“¿Mirá si me voy a venir a retirar en Defensa y Justicia?”, dijo entre risas, aunque dejó en claro que cumplir esa promesa es algo que realmente considera.

¿Será el Halcón el destino final del “Pipa”? Por ahora, las palabras de Benedetto mantienen expectantes a los fanáticos del fútbol argentino.