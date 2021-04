Banda de los Esenciales: otorgaron la excarcelación a uno de los integrantes de la organización que robaba camiones volquetes

Los roles de autores materiales de los robos se le adjudica a Alejandro Domingorena -alías Tutu- y Facundo Daniel Domingorena (padre e hijo); el comprador de autopartes ilícitas es Juan Carlos Deza, alías La Viuda. En la designación de roles aparecen además como testaferro, Federico Luis Ramírez; como vendedor de autopartes surge Francisco Gaston Escobar Ponce mientras que el comprador de volquetes por encargue es Leonardo Gastón Jaule; éste último recuperó la libertad merced a la presentación del doctor Icazati y la Cámara considerón que “las escuchas telefónicas no alcanzan lo suficiente para sostener la medida privativa de la libertad”.

La Sala II de Garantías y Apelaciones del Departamento Judicial Quilmes declaró admisible recursos presentados por la defensa de Leonardo Jaule, uno de los detenidos sindicados como miembro de la organización desarticulada en diciembre del año pasado que robaba camiones de volquetes y luego los comercializaba. La presentación fue realizada por el defensor particular, Hugo Icazati.

