AySA: avanza la construcción de la megaobra «Sistema Berazategui»

La empresa AySA continúa con las obras para la construcción del proyecto “Sistema Berazategui” para la mejora y la expansión del sistema cloacal que beneficiará a 7,3 millones de habitantes y contribuirá al cuidado y mejoramiento del medio ambiente, con una inversión de $41.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

«Trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente es la responsabilidad que asumí cuando llegué a AySA en diciembre de 2019; durante esta gestión hemos llevado adelante un conjunto de megaobras que nos permitirán contar con la infraestructura necesaria para incorporar a más vecinas y vecinos a los servicios», afirmó su presidenta Malena Galmarini.

«Esto incluye la construcción de las nuevas Plantas Depuradoras Leferrere y Campo de Mayo, las ampliaciones de Planta Norte, El Jagüel y Las Catonas, y en este caso, el Sistema Berazategui», precisó.

AySA continúa con las obras para la construcción del proyecto “Sistema Berazategui”

Esta megaobra, reactivada en la gestión de Galmarini, está integrada por tres etapas: la Planta de Pretratamiento del Bicentenario, la nueva Estación de Bombeo y el Emisario Berazategui de 7,5 km de longitud.

En la Planta de Pretratamiento, en funcionamiento desde 2014, se tratan los residuos cloacales de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos Vicente López, San Martín, parte de San Isidro, Tres de Febrero, Morón, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y una pequeña porción de La Matanza, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown y Quilmes, que son transportados hasta Berazategui a través de las centenarias cloacas máximas para su tratamiento.

AySA y la obra en Berazategui

La nueva Estación de Bombeo y el Emisario Berazategui son ejecutadas desde principios de año por las empresas Queiroz Galvão y Rovella Carranza para ampliar la capacidad de tratamiento de la planta y garantizar la disposición adecuada de los efluentes cloacales tratados de la cuenca de saneamiento Berazategui en el Río de la Plata.

“Estamos utilizando tecnología de primer nivel para abordar los desafíos que enfrenta el Río de la Plata y mejorar significativamente las condiciones medioambientales; esta inversión en tecnología de punta no sólo demuestra nuestro compromiso con la protección del medio ambiente sino que, a través de esta obra, estamos trabajando para mejorar las condiciones de salubridad de los habitantes de la concesión, en especial los de la zona sur”, explicó Germán Roqueiro, director de Obras Civiles y Electromecánicas de AySA.

AySA continúa con las obras para la construcción del proyecto “Sistema Berazategui”

Mejorar el sistema cloacal en Berazategui

La Estación de Bombeo permitirá la salida de los efluentes tratados en la Planta y contará con 10 bombas centrífugas con capacidad para bombear de 33,6 m3 por segundo impulsando el líquido tratado hacia una cámara de carga para su posterior transporte a través del Emisario.

En la actualidad se continúa avanzando con trabajos de suelo en el predio y el armado de la planta de hormigón.

El Emisario es un megaconducto tritubo de 2,60 metros de diámetro que se encargará de volcar los líquidos ya tratados a un máximo de 7,5 kilómetros de la costa del Río de la Plata, completando así el proceso de depuración.

Su construcción se realizará a partir de la termofusión de caños de PEAD de 620 metros, que serán fabricados en Estados Unidos y transportados vía marítima.

Actualmente se llevaron adelante trabajos de limpieza, demarcación y excavación de dársenas y trabajos en el sector del obrador para la conectividad de servicios necesarios del personal.