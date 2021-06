Axel Kicillof en Varela y un duro mensaje para Vidal

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo hoy que no proviene de “la escuela del marketing político, de la publicidad, del slogan” sino de “la escuela de los hechos” y señaló que “hay momentos que más que hablar alcanza con señalar, mostrar y exhibir el trabajo que se hizo”.

“Los problemas estructurales hay que solucionarlos de raíz”, expresó el mandatario al dejar inaugurada la Alcaidía de Florencio Varela, acompañado por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, entre otros funcionarios.

La salud en la pandemia por coronavirus

“Estamos en medio de una pandemia y hubo que destinar recursos cuantiosos, enormes” para la infraestructura penitenciaria, resaltó Kicillof y remarcó los fondos que se destinaron al área de salud en el marco de la pandemia por coronavirus.

“Teníamos 883 camas en el sistema público de toda la provincia de Buenos Aires. Triplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva y son obras que nos gustan y contribuyen que además dejan el mojón de la reconstrucción”, enfatizó.

“Estamos haciendo 15 hospitales penitenciarios en la provincia que hace que los internos no tengan que asistir a los hospitales y que no se generen riesgos”, agregó tras lo cual reveló que “otro problema es que no hay lugares para construir alcaldías y hubo que avanzar en la legislatura y agradezco a las líneas política que acompañaron esa decisión”.

“Contamos con 25.000 plazas y más del doble de asilados y tenemos que hacer enormes esfuerzos y recursos para mejorar sus condiciones”, acotó.

Luego afirmó que la pandemia por coronavirus dejó en claro “la inmensa fragilidad que tenía el sistema de salud y la falta de coordinación entre los distintos niveles” y agregó: “En tiempos récord de esa debilidad hicimos la principal fortaleza para luchar”.

“Recibimos un sistema de salud devastado, abandonado, y los que se llenan la boca hablando que expliquen porqué no terminaron los cinco hospitales que había”, remarcó y dijo que su gobierno “está terminando las obras que dejó paradas, neutralizadas, detenidas por deudas” el gobierno anterior.

Un plan de infraestructura para las cárceles

Por su parte, Alak expresó que “este es el plan de infraestructura del servicio penitenciario más importante de la historia de la provincia de Buenos Aires”.

En tanto, Katopodis dijo que el gobierno de Axel Kicillof “desde el primer día transmite una señal muy clara” y en ese sentido destacó que adopta medidas “de sentido común y eso se nota en cada municipio, en cada barrio” bonaerense.

“El gobernador tiene muy claro que medidas que hay que tomar, en medio de tanto ruido, de un clima que la oposición todos los días calienta cuestionando cada medida que adoptó en el marco de la crisis más importante de la historia del mundo y de nuestro país”, añadió.

Luego criticó a la oposición porque ” cuando gobernaron causaron mucho dolor, fueron imparables causando angustia en la vida de los argentinos”.

Por su parte, el intendente Watson también fustigó al gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal: “Gracias a Dios tenemos un gobierno como el de Alberto Fernández, y todos los compañeros que trabajan fuertemente para revertir esta situación”, dijo.