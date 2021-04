Axel Kicillof en Quilmes: “Hay que bajar la curva”

Up Next

Finalmente, planteó que observa una “discusión malintencionada sobre la cuestión de la libertad fomentada desde algunos medios y una parte de la oposición instando a que la gente no se cuide” cuando, a su modo de ver, “la libertad te la da la vacuna”.

“Hay que bajar la curva, no que deje de crecer; 30 mil contagios son muchísimos muertos. No podemos festejar que paró de subir. Hay que bajarla con menos contactos y menos movilidad porque el virus se contagia persona a persona”, indicó.

Luego, expuso que las medidas “oportunas” de restricción que aplicó el presidente Alberto Fernández, “lograron que no se vivan imágenes dantescas como se vieron en el resto del mundo y permitieron reducir la velocidad de aumento”.

“Nosotros en la provincia triplicamos la cantidad de camas, y tenemos un margen. La curva está un poco estabilizada, pero hay que bajarla”, manifestó el gobernador e indicó que se debe detener el paso del virus, también, porque “los trabajadores de la salud no dan más”.

Asimismo, contó que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, explicó que la Ciudad Autónoma “tiene ocupado el 84% de las camas del sistema de salud público y el 88% del privadas”, con lo cual la capacidad “ya está llena” y analizó que “con esos márgenes no se pude brindar atención”.

Kicillof subrayó la necesidad “de recudir la velocidad de contagio, no sólo de aplanar la curva” y remarcó que “30 mil casos, significa una cantidad de enfermos graves y fallecidos”.

