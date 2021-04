Audiencia preliminar en la causa Ayelén Méndez

Up Next

Con este último procedimiento, y si no surge ningún inconveniente el 3 y 4 de mayo próximo, estará sentado en el sillón de los acusados Pablo Sebastián Palacios por atropellar y dejar sin vida a la joven varelense Ayelén, en la madrugada del 29 de septiembre de 2018. Se espera que por la sede de Penales de Quilmes circulen al menos 15 testigos que serían claves para la familia Méndez y además peritos técnicos y expertos en accidentes viales.

Semanas atrás, mediante herramientas virtuales, se llevó adelante la audiencia preliminar previa al Juicio Oral que se desarrollara en el mes de mayo próximo a Pablo Sebastián Palacios por la muerte de Ayelén Méndez. De esta manera y tras haberse cumplido el último paso del proceso, si no hay impedimento, el 3 y 4 de mayo el Tribunal 1 de Quilmes realizará el debate.

Continue Reading

Advertisement