Policiales

Atacaron a balazos a un patrullero en el barrio Pepsi

By: Redaccion

Date:

En el barrio Pepsi, en Florencio Varela, un patrullero que realizaba un control de rutina fue atacado a balazos por dos sujetos que se movilizaban por la zona. Según informaron fuentes oficiales, los hombres habrían intentado embestir el móvil policial antes de disparar contra los efectivos.

El personal respondió de inmediato, generándose un breve pero intenso intercambio de disparos. Ambos agresores lograron escapar hacia el interior del barrio, dejando abandonada una pistola calibre 22 en el lugar. Por fortuna, los uniformados resultaron ilesos, y las primeras informaciones indican que los atacantes tampoco sufrieron heridas.

Vecinos que presenciaron el episodio describieron escenas de tensión: “Se escucharon los tiros y todos corrimos a escondernos, parecía una película”, relató una mujer que pidió anonimato. La Policía montó un operativo de búsqueda por las inmediaciones, aunque hasta el momento no se registraron detenciones.

Este incidente pone nuevamente en evidencia la preocupación por los enfrentamientos armados en Florencio Varela, donde episodios de violencia como este afectan la tranquilidad de los barrios.

Así se vende droga en Florencio Varela
Redaccion

