Así quemaron la camioneta del triple crimen de Varela

Cámaras vecinales captaron el instante exacto del incendio del vehículo donde fueron trasladadas Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela. Las imágenes revelan detalles clave de la cronología del triple crimen.

Una cámara de seguridad vecinal registró el momento preciso en que fue incendiada la Chevrolet Tracker blanca utilizada para trasladar a las tres jóvenes asesinadas en el caso que conmocionó a La Matanza y Florencio Varela. El video, al que tuvo acceso INFOSUR, muestra cómo el vehículo fue quemado aproximadamente a las 03:30 de la madrugada del sábado.

Las imágenes que reconstruyen el crimen

El material audiovisual se convierte en una pieza fundamental para establecer la cronología del triple homicidio de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Las imágenes nocturnas muestran claramente el momento en que las llamas consumen la camioneta, en lo que constituye un intento desesperado de los criminales por eliminar evidencias.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se presume que las tres jóvenes ya habían sido asesinadas cuando los perpetradores procedieron a incendiar el vehículo. Esta hipótesis se basa en el análisis forense preliminar y la reconstrucción temporal de los hechos.

Cronología fatal: de la desaparición al hallazgo

El video exclusivo permite reconstruir con mayor precisión los momentos finales del caso:

Viernes 20 de septiembre, 21:30 horas: Las tres amigas abordan la Chevrolet Tracker blanca en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada. Esta fue la última vez que fueron vistas con vida por testigos.

Viernes 23:14 horas: Se registra la última señal del celular de Lara Morena Gutiérrez en una antena de telefonía móvil ubicada en Malta al 400, barrio Santa Rosa de Florencio Varela.

Sábado 21 de septiembre, 03:30 horas: Las cámaras vecinales captan el momento exacto del incendio de la camioneta. En este punto, según los investigadores, las víctimas ya habrían sido asesinadas.

Miércoles 25 de septiembre: La Policía bonaerense confirma oficialmente el hallazgo de los tres cuerpos en Florencio Varela.

La camioneta con patente adulterada

La Chevrolet Tracker blanca que aparece siendo incendiada en el video corresponde al mismo vehículo que las cámaras de seguridad habían captado cuando las tres jóvenes lo abordaron en La Tablada. Los investigadores de la DDI de La Matanza determinaron que el rodado utilizaba una patente adulterada, duplicada de otro vehículo para evitar la identificación.

Esta maniobra de adulteración de patentes evidencia la premeditación del crimen y el conocimiento que tenían los perpetradores sobre técnicas para evadir controles policiales. El rastro de la camioneta se había perdido en el cruce de Crovara y General Paz, hasta que la geolocalización del celular orientó la búsqueda hacia Florencio Varela.

Eliminación de evidencias y modus operandi

El incendio del vehículo forma parte de una estrategia sistemática para eliminar pruebas del triple crimen. Los criminales no solo adulteraron la patente sino que procedieron a quemar completamente el automóvil pocas horas después de consumar los homicidios.

Esta metodología coincide con la hipótesis principal de la investigación, que apunta a una venganza orquestada por una banda narco liderada por un traficante de nacionalidad peruana que permanece prófugo. El modus operandi sugiere un nivel de organización y conocimiento criminal que excede el de delitos comunes.

La investigación y los detenidos

El fiscal Gastón Duplaá, quien comanda la investigación, cuenta ahora con este video como evidencia adicional para reconstruir los hechos y establecer responsabilidades. Hasta el momento hay cuatro personas detenidas en relación al triple crimen, arrestadas en la zona donde se activó el celular de una de las víctimas.

Los investigadores analizan si algunos de estos detenidos aparecen en las imágenes del incendio o en otras cámaras de seguridad de la zona. El material audiovisual será peritado por especialistas en criminalística para extraer todos los elementos probatorios posibles.