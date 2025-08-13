Asesinaron a un vecino que defendió a un carnicero en el barrio Luján

En el barrio Luján de Florencio Varela, la bronca y la tristeza se mezclan desde que se conoció la noticia: Fernando Espíndola, de 35 años, murió tras permanecer varios días internado en el Hospital Mi Pueblo.

El hombre fue baleado el pasado sábado 9 de agosto cuando, según fuentes vecinales, intentó defender a un carnicero que estaba siendo asaltado por tres delincuentes armados y encapuchados.

El asalto y la reacción que cambió todo

Eran cerca de las 19 cuando los ladrones irrumpieron en la carnicería de La Calandria y Las Lengas Bis, amenazando a todos los presentes. Según testigos, exigieron el dinero de la caja y los celulares de los clientes, mientras apuntaban con sus armas.

En medio del caos, Fernando —que pasaba por el lugar— decidió intervenir para ayudar al comerciante. Otro vecino, Marcos R. (26), también intentó frenar la fuga. La respuesta de los delincuentes fue inmediata y brutal: una ráfaga de disparos.

“Tiraban a matar… Fernando no dudó en ayudar, pero estos tipos no tuvieron piedad”, contó un vecino que presenció la escena.

Cinco disparos y una lucha por sobrevivir

Fernando recibió cuatro tiros en las piernas y uno en el hombro derecho. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mi Pueblo, donde fue operado y permaneció varios días en estado delicado. Pese a los esfuerzos médicos, sufrió una descompensación y falleció.

Su muerte desató la conmoción entre familiares, amigos y vecinos, que hoy lo recuerdan como un hombre solidario y valiente.

Marcos, en cambio, recibió un disparo en la pierna y se encuentra fuera de peligro.

La investigación

Personal del GTO de la Comisaría 2ª acudió rápidamente al lugar tras un llamado al 911. La UFI Nº 1 de Florencio Varela instruyó las medidas para dar con los tres delincuentes, quienes huyeron a pie con dinero en efectivo y varios celulares.

La causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo.

Por ahora, no hay detenidos, pero se analizan cámaras de seguridad y se relevan testimonios para identificar a los autores del crimen.

Un barrio que pide justicia

El barrio Luján sigue sacudido por el hecho. En las charlas de vereda y en las redes sociales, los vecinos coinciden en que Fernando no dudó en arriesgar su vida para proteger a otro.

El dolor por su pérdida se mezcla con un reclamo firme: que este crimen no quede impune.