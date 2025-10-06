Asaltaron y apuñalaron a un chofer del 511 en Varela

La violencia volvió a golpear en las calles del barrio San Cayetano, en Florencio Varela. Un chofer de la línea 511, de 31 años, fue asaltado y herido con un arma blanca mientras realizaba su recorrido habitual a bordo del interno 741.

Según voceros confiables, el violento episodio ocurrió en la intersección de Malambo y calle 414, cuando un delincuente abordó el colectivo con aparentes intenciones de robo. Según los primeros datos a los que accedió Infosur, el atacante lo apuñaló a la altura del abdomen, del lado derecho, y escapó con las pertenencias del conductor.

Gravemente herido, el chofer perdió el control del micro y colisionó contra un poste a pocos metros del lugar del ataque. Vecinos del barrio, alertados por el estruendo y los gritos, se acercaron para auxiliarlo mientras daban aviso al SAME, que llegó rápidamente y lo trasladó de urgencia al Hospital Mi Pueblo, donde fue asistido en la guardia de emergencias.

Las fuentes consultadas señalaron que el chofer, domiciliado en Florencio Varela, se encontraba fuera de peligro tras recibir atención médica, aunque permanecerá internado en observación.

El hecho generó conmoción entre los choferes de la empresa y los vecinos de la zona, que volvieron a reclamar mayor seguridad para el transporte público en horarios nocturnos y en los barrios más alejados del casco céntrico.

La Policía Bonaerense y la UFI descentralizada de Florencio Varela iniciaron actuaciones para dar con el agresor, que habría escapado a pie luego del ataque.