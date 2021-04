Arrancó otro sueño para “El Halcón”

Defensa y Justicia rescató un empate en

Ecuador en su debut en la Copa Libertadores

Defensa y Justicia, flamante campeón de la Recopa Sudamericana, igualó 1-1 como visitante de Independiente del Valle, en Ecuador, en partido válido por la primera fecha del grupo A de la edición 2021 de la Copa Libertadores.

En el estadio de la Liga Deportiva Universitaria, en Quito, el conjunto del DT Sebastián Beccacece sostuvo el empate, apoyado en algunas intervenciones de su arquero, Ezequiel Unsain.

El elenco de Florencio Varela se puso en ventaja a los 7 minutos del primer período, por intermedio del riocuartense Carlos Rotondi, quien robó una pelota en la mitad de la cancha, ensayó una corrida y definió con un remate de zurda ante la salida de Moisés Ramírez.

Independiente del Valle, ganador de la Copa Sudamericana en la temporada 2019, estableció la igualdad, a través de un cabezazo del argentino Cristian Ortiz (Pt. 28m.).

El equipo ecuatoriano, que tuvo en sus filas a los argentinos Richard Schunke (ex Almagro), Cristian Pellerano (ex Nueva Chicago), Lorenzo Faravelli (ex Gimnasia La Plata) y al citado Ortiz, ejerció un nítido dominio de las acciones, sobre todo en la primera etapa, cuando generó situaciones de riesgo que bien le pudieron haber dado la ventaja.

En el segundo período, el desarrollo se volvió menos intenso, aunque Independiente del Valle siempre se sintió protagonista y tuvo las chances para desnivelar.

Así, Unsain se quedó con un cabezazo del ingresado Pedro Vite, mientras que sobre los 34m., un remate de Pellerano se estrelló en el horizontal.

Defensa y Justicia, que no modificó el esquema táctico 5-4-1 en ningún momento del partido, ya había resignado la posibilidad de la contra y prefería acomodarse en el fondo para intentar conservar el punto. Finalmente, el ‘Halcón’ cumplió su objetivo.

En el otro encuentro del grupo, Palmeiras, de Brasil, el campeón vigente de la Copa, doblegó como visitante a Universitario de Perú, por 3-2, en el estadio Monumental de Lima.

El conjunto paulista marcó por intermedio de Danilo (Pt. 20m.), Raphael Veiga (St. 7m.) y Renán (St. 51m.). El elenco ‘verde’ terminó con diez hombres por la expulsión de Alan Empereur (St. 19m.), según consignó ‘Soccerway’.

En el elenco peruano, que dirige el DT santafesino Angel Comizzo, anotó por duplicado el atacante argentino Enzo Gutiérrez (exinferiores de Boca Juniors), a los 21m. y 23m. de la segunda parte, el último mediante un penal.

-Síntesis-

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Richard Schunke, William Pacho y Luis Segovia; José Hurtado, Bryan García, Cristian Pellerano y Fernando Guerrero; Lorenzo Faravelli; Brian Montenegro y Cristian Ortiz. DT: Renato Paiva.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Matías Rodríguez, Néstor Breitenbruch, Juan Gabriel Rodríguez, Adonis Frías y Nahuel Gallardo; Ciro Rius, Lautaro Escalante, Nicolás Tripichio y Carlos Rotondi; Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece

Goles en el primer tiempo: 7m. Rotondi (DyJ); 29m. Ortiz (IDV).

Cambio en el primer tiempo: 30m. Jacob Murillo por Segovia (IDV). En el segundo; 9m. Emanuel Brítez por Gallardo (DyJ); 14m. Pedro Vite por García (IDV); 24m. Tomás Ortiz por Merentiel y Francisco Pizzini por Rius (DyJ); 30m. Raúl Loaiza por Escalante y Nicolás González por Rotondi (DyJ); 31m. Joffre Escobar por Montenegro (IDV); 32m. Jhon Sánchez por Guerrero (IDV)

Amonestados: B. García (IDV) Escalante (DyJ)

Cancha: Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito)

Arbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay)

Beccacece: “Valoro el esfuerzo del equipo”

El entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, valoró “el esfuerzo del equipo” en el empate 1-1 ante Independiente del Valle, en Ecuador, en partido válido por la primera fecha, de la zona A, por la Copa Libertadores.

“Valoro el esfuerzo del equipo, el hecho de plantarse de la manera que lo hicieron en un escenario más que difícil ante un rival que juega muy bien” sostuvo el director técnico del ‘Halcón’, en la conferencia de prensa post partido, en el estadio Casa Blanca, de la ciudad de Quito.

Beccacece remarcó que “la doble competencia” en este certamen continental y la Copa de la Liga Profesional (LPF) local “nos obliga a buscar alternativas y poner en cancha a los jugadores que más frescos estén”, dijo, en referencia a la utilización de futbolistas que no suelen ser titulares.

La delegación de la escuadra de Florencio Varela arribará hoy, jueves, a la Argentina y comenzará a preparar el encuentro del domingo, a las 13.30, ante Arsenal, por el Interzonal de la fecha 11 de la Copa de la LPF.

En lo que refiere a la Libertadores, el ‘Halcón’ volverá a jugar el miércoles 28 ante Universitario de Perú, a las 19.00, en el estadio Norberto Tito Tomaghello, en cotejo de la segunda fecha.