Arrancó la Feria del Libro en Varela

En un emotivo acto inaugural, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, dio inicio a la XVI edición de la Feria del Libro, un evento literario que promete ser un espacio de encuentro y reflexión en el corazón de la comunidad.

El parque recreativo, deportivo y cultural, ubicado en la confluencia de las calles Thevenet y Storni, se convirtió en el epicentro de esta celebración, que busca promover la literatura como herramienta de transformación y crecimiento personal.

Ante un auditorio repleto de entusiastas amantes de la literatura, el Mandatario Local resaltó la importancia de la educación pública, haciendo hincapié en la necesidad de unir la gestión estatal y privada en un esfuerzo conjunto. En sus palabras, la ciencia, la cultura y la tecnología se emergen como pilares fundamentales en la formación de las nuevas generaciones.

Watson dio el puntapié a la Feria del Libro

En este contexto, Watson subrayó el papel trascendental de la tecnología, expresando su compromiso en brindar a los jóvenes acceso a las herramientas digitales a través de netbooks. Sin embargo, hizo hincapié en que la escritura es la puerta de entrada a mundos inexplorados, una ventana a la imaginación y al conocimiento que va más allá de la pantalla.

La Feria del Libro de Florencio Varela promete ser un espacio de reflexión y diálogo, donde autores, lectores y amantes de la cultura convergerán para celebrar cuatro décadas de democracia a través de las páginas de los libros. Esta edición se perfila como una oportunidad única para descubrir nuevas voces, explorar distintos géneros y reflexionar sobre el poder transformador de la literatura en la sociedad actual.

Acompañado por su esposa, Mariana Bruzzone, la máxima autoridad distrital repasó algunas de las principales obras de infraestructura ejecutadas en jardines, escuelas y la universidad varelense como también los programas aplicados en articulación con los establecimientos pedagógicos.

Extensa jornada en la Feria del Libro.

“Herramientas puestas al servicio de potenciar la calidad en la enseñanza de cada estudiante. Acciones para contener a todos y todas en una Patria justa, libre y soberana de la cual sentir orgullo”, cerró Andrés Watson.

En tanto, la presidenta en el Consejo Escolar, Claudia Allerbon, destacó al Intendente por “su conocimiento pleno del ámbito de aprendizaje”. En sintonía, apreció que, “en estos momentos de usar celulares todo el tiempo, fue posible crear este espacio: un hecho social con identidad propia”.

Por su parte, la secretaria de Educación municipal -Andrea Digiobani- explicó la dinámica de las jornadas “distribuidas en tres sectores que fueron nombrados en honor a nuestros Héroes de Malvinas, Pancho Aquino y Guillermo Enrique Hudson”. Al mencionar a quienes defendieron la soberanía en las Islas del Atlántico Sur, celebró “estar en un país donde actuar con libertad” y “darle un lugar especial a la juventud”.

En la apertura, las y los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado en bandoneón, guitarra más las voces de Sebastián y Maximiliano Agüero. En el cierre, con la iniciativa “Recreos amigables” como contexto, el Jefe Comunal entregó cuatro bibliotecas móviles -construidas en articulación con la Unidad Penitenciaria Nº23- a las Secundarias Nº17, Nº40, Nº64 y Nº2.

Ya se puede visitar la Feria del Libro.

La bibliotecaria de la última institución mencionada, Patricia Umere, habló de la labor de sus tres colegas en el edificio ubicado en El Rocío y “la asiduidad del alumnado en el sitio de lectura”. Vinculó el “abordaje áulico” del ejercicio democrático y aquellos “escritores que fueron prohibidos en una época”. Remarcó “habilitar discusiones o reflexiones para explicar algo tan abstracto”, pero reconocer «lo trascendental de tener un gobierno garante de nuestros derechos”.

Participó el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gustavo Rearte; el titular de la Sociedad Argentina de Escritores, Alejandro Bácaro; autoridades educativas de la región y del distrito; funcionarios y funcionarias municipales; concejales, concejalas, consejeros y consejeras escolares, representantes de la UNAJ; miembros del Círculo Literario Varelense, entre otros.

Un paseo por la creación

La gran carpa fue diagramada para albergar 40 stands con librerías, editoriales, un sector para comunidades juveniles, patio de comidas y emprendimientos durante el jueves 7, viernes 8 y sábado 10 de septiembre desde las 10 hasta las 20 hs.

Alejandro, de “Saiko Manga”, observaba un permanente movimiento de personas por su puesto quienes consultaban sobre los distintos productos. “El proyecto lo empezamos hacía un año, en un nicho bastante particular. El Municipio nos ayudó a participar en este evento”, narró. Por otro lado, contó con emoción “la instalación de nuestro local sobre Monteagudo, a la espera de culminar el proceso de habilitación”.

Junior, Valentín y Denise recorrían mientras bromeaban. Coincidieron: “Nos gustó mucho la parte de las pinturas”. Reconocieron que “el fútbol fue lo que más elegimos para leer”.

María Belén acudió por primera vez a la feria que describió como “completa, buenísima; en cada sitio, las y los expositores te invitaban a conocerlos, te daban recursos para descubrir sus propuestas». Como alumna en la carrera docente, afirmó “situar a los libros en un lugar central” en su futuro como responsable del aula.

Para conocer la grilla completa, ingresar en https://florenciovarela.gov.ar/feriadellibro/

Pablo Díaz presentará sus “Memorias de amor”

Bajo el lema “Los libros hablan de democracia”, el sobreviviente de “La Noche de los Lápices” -Pablo Díaz revelará aspectos de su publicación el sábado 9 de septiembre a las 17 hs. en el Auditorio 1 “Pancho Aquino” de la tradicional exposición literaria organizada por el Municipio en el parque recreativo, cultural y deportivo del barrio Villa Angélica.

El escritor celebra “el concepto del evento que implica un llamado a valorar la vida, participar de las instituciones para lograr derechos”. En este sentido, insta a “no olvidar nunca la dictadura, la represión y muerte”. Señala que su obra “cuenta una historia de cariño más una adolescencia compartida con amigos y amigas, a través de la militancia”.

“Realza la sensibilidad social, la rebeldía y las emociones en las que prevalecen la libertad colectiva”, agrega. Por primera vez en Florencio Varela, el autor remarca la oportunidad de “estar cerca del público a partir de los poemas”. “Tengo ganas de interactuar”, revela.