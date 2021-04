Ariel padece cáncer y lleva meses reclamando a la obra social de la UTA  por la medicación que le permitirá iniciar la quimioterapia 

Ariel Zorrilla tiene 33 años, está casado con Claudia Moreno y tiene un pequeño hijo de 2 años y medio. Trabajó por 8 años como chofer en la empresa Primera Junta-324-hasta que comenzó a tener problemas en una de sus piernas, la cual derivó en un cáncer. Hace meses viene solicitándole a la obra social de Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros (OSCTCP) que se haga cargo de la entrega de un medicamento clave, que le va a permitir el inicio de la quimioterapia en el Hospital El Cruce. “La enfermedad avanza muy rápido. Mi esposo cada día que pasa está peor. La obra social no nos da respuesta de nada” clamó Claudia, que comenzó una convocatoria en Change. Org, para que el gremio responda a su pedido.

Hace poco más de dos año, Ariel enfermó y desde entonces viene luchando con la Obra Social OSCTCP de los conductores pertenecientes a la UTA que no autoriza la medicación requerida por el médico oncólogo para iniciar el tratamiento que le permita pelea contra el cáncer maligno que padece. Infosur diario, se contactó con Claudia Moreno, que narró que “el cáncer a Ariel, ya le quitó su pierna entera y ahora está tomando sus pulmones” y por ello es que salió a exponer el caso en Change.org y en la redes sociales como último recurso, dado a que está desesperada.

Según Claudia, Ariel Zorrilla, padece un cáncer tipo Condrosarcoma. El 20 de febrero de 2020 fue operado y le retiraron el tumor, pero le volvió a crecer y debieron amputarle la pierna entera. Lamentablemente, la pandemia impidió que fuera tratado en el Hospital San Martin de La Plata y el tumor se extendió y a la fecha tiene metástasis en los pulmones. “Ariel tiene tos continua y escupe sangre, tiene mucha urgencia en comenzar la quimioterapia” dijo su mujer quien viene reclamando a la obra social de la que Zorrilla es afiliado número: 0115368000, sin respuesta satisfactoria.

Ariel, merece vivir

“No pedimos dinero, solo pedimos sus firmas para que la obra social UTA apruebe y entregué los medicamentos para mí marido que está muy enfermo.Tiene cáncer y está muy grave. Hace unos meses, el cáncer ya se llevó su pierna derecha, y ahora necesita empezar con la quimio ya, porque el cáncer es maligno y está avanzando muy rápido” es el pedido desesperado de Claudia Moreno en la página internacional de peticiones Change.org.

Obra social y gremio abandonando a su trabajador

“Estábamos luchando para que UTA nos entregue con urgencia, la aprobación de los medicamentos. Nosotros, entregamos todos los papeles que ellos necesitaban, pero cada vez necesitan un papel nuevo” relató indignada la joven que lleva casada desde hace 4 años con Ariel y juntos tienen su casita y su hijo de dos años y medio en la localidad de Ingeniero Allan.

Ariel, con voz cortada manifestó “Hace 8 años le aporto a la obra social de la UTA, nunca la necesité, salvo cuando nació mi bebé hace 2 años y medio”. Sin embargo, ahora “no me quiere dar los remedios oncológicos para que yo pueda empezar quimioterapia y poder salvar mi vida. Yo mandé todo lo que me pidieron pero me dan muchas vueltas”, relató el chofer que prestaba servicio en la línea 324.

El reclamo por los remedios comentaron Ariel y Claudia se hizo con el número de trámite 676562, y según averiguaron su valor rondaría los 80.000 pesos, y le pemitiria poder iniciar la quimioterapia en el Hospital El Cruce donde se está tratando, luego de haber sido atendido en el Hospital de La Plata, San Martin.

Sin respuestas

Así están los allegados a Ariel, por parte del gremio al que le aporto. “Si vos llamás a la OS o vas, no te quieren atender. A mi señora le dieron un papelito para que se comunique por mail. Tenés que hacer tu reclamo ahí y esperar a que te contesten. Mandé el mail, dijeron que en cinco días iban a contestar y todavía sigo esperando” remarcó el joven chofer que reclama poder tener una oportunidad de vivir.

Ayuda de sus ex compañeros

Este medio les consultó cual es su situación económica, a lo que Claudia contó que “La empresa lo ayudo a Ariel al principio de la enfermedad, cuando la obra social tardaba para hacer los estudios. También, la empresa lo mando a hacerse unos estudios, pero después nos abandonaron. Le mandaron el telegrama que le guardaban el puesto sin goce de sueldo y le dejaron de pagar” y remarcó “Desde ese momento nosotros no tenemos un ingreso”.

“Los compañeros de Ariel empezaron a ayudarnos incondicionalmente. Ellos desde el día que Ariel dejo de cobrar, nos traen carne, mercadería, pañales para mi bebé, leche” relató la joven mujer y aclaró “La verdad que gracias a ellos hoy a nosotros no nos falta la comida vamos a decir” .

Además, la joven contó que subsisten con un emprendimiento de venta de ropas por facebook, pero por la situación económica no llega a juntar el dinero que necesitan para vivir, por ello quienes puedan ayudarlos tanto para la medicación de Ariel como para poder vivir y alimentarse bien pueden contactarse con Claudia al 1132389568.

Pedido en Change. Org

Desesperada y sin no saber a dónde más recurrir, Claudia junto a otros vecinos de Ingeniero Allan realizaron una convocatoria en la página Change.org para visibilizar el pedido a la obra social de la UTA. “Hice una cadena en la página Change.org, y ahí se hizo bastante viral. Empecé a juntar firmas, para que la gente compartiera para que llegara aunque sea a la Superintendencia o alguien que nos pueda ayudar para que apuren a la obra social”.

También pueden sumarse a la convocatoria en https://www.change.org/ “Aprueben medicación urgente para mi marido enfermo de cáncer”.