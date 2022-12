Aplicación de la Impresora de Inyección de Tinta UV CYCJET en la Impresión de Listas de Ingredientes de Alimentos

Con la continua mejora de la concienciación sobre el consumo, los factores que los consumidores tienen en cuenta a la hora de elegir alimentos cada vez serán más amplios. Cuando la gente compra alimentos ahora, no sólo se fija en la fecha de producción, el sabor y el aspecto del envase, sino que también quiere conocer el contenido nutricional del alimento y la información sobre el origen de las materias primas, así como la información de los fabricantes y minoristas, e incluso los valores de las empresas relacionadas.

Existen muchos tipos de materiales para envasar alimentos: plástico, vidrio, metal, cartón y otros. Entre los plásticos se incluyen el polietileno (PE), el polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP), polipropileno orientado biaxialmente (OPP), poliestireno (PS), cloruro de polivinilo (PVC), cloruro de polivinilideno (PVDC), poliéster (PET), nailon (NY) o una lámina compuesta por varios de los ejemplos anteriores. La impresora de inyección de tinta UV para envases alimentarios se refiere a un equipo de inyección de tinta UV que puede imprimir texto, patrones, etc. en los materiales mencionados.