Aplicación de Impresora de Inyección de Tinta CYCJET C702 en la Impresión en Paquetes de Cartón

Las ventajas específicas del marcaje directo son una mayor velocidad de impresión (hasta 40 m/min) y menores los costos de impresión (alrededor de un 60% de reducción por cada 1.000 impresiones). Al mismo tiempo, el tamaño de la fuente puede cambiarse durante el proceso de impresión en curso, lo que no es posible al aplicar etiquetas.

En comparación con la tecnología de etiquetas, el uso de la impresora de inyección de tinta PIJ puede reducir los costos generales y disminuir los residuos. Esto contribuirá a mejorar la eficacia operativa general y ayudará a los fabricantes a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Junto con la tinta no peligrosa a base de aceite vegetal desarrollada por CYCJET, los fabricantes no sólo pueden obtener etiquetas de alta calidad, sino también reducir en gran medida el impacto negativo sobre el medio ambiente.

Todos sabemos que el cartón es una forma tridimensional, que está elaborado de varios componentes para obtener un espacio poliedro sellado mediante desplazamiento, apilamiento, plegado, encerramiento, etc., como cuboide, cubo, cilindro, cuerpo regular hexagonal, etc. Por lo tanto, para la impresión de cartón que pueda aplicarse en todos los aspectos. Las cajas de cartón son ideales para transportar mercancías de forma segura. Todo lo que se necesita es el etiquetado correcto para la logística, el envío o la trazabilidad. En algunos casos, puede reducir los costos si opta por la impresión de inyección de tinta en lugar de un sistema de etiquetado.

En nuestra vida, hay muchos productos empacados en cartón. Por ejemplo, cajas de tabaco y alcohol, cajas de regalo, cajas empaques de alimentos, cajas de medicamentos, diversos muebles de gran tamaño, empaques de cartón, etc. Se puede ver que los empaques de cartón también son un material indispensable, y la impresora de inyección de tinta para cartón se ha convertido en un elemento destacado de la industria del empaquetado.