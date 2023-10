Aplastante triunfo del peronismo en Varela: Andrés Watson cosechó más del 56% de los votos

Florencio Varela, 22 de Octubre de 2023 – Con el 92,6% de los votos escrutados, los resultados oficiales confirman la victoria arrolladora de Andrés Watson, quien se alza con un contundente 56,39% de los sufragios, revalidando su mandato como intendente de Florencio Varela.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

La coalición «Unión por la Patria», encabezada por Watson, recibió un total de 123.506 votos, consolidando su posición como la opción preferida por la mayoría de los partidarios del distrito.

En segundo lugar se encuentra el candidato de «La Libertad Avanza», Nicolás Scrocchi, con 53.994 votos, lo que representa un 24,65% del total.

En tercer lugar, «Juntos por el Cambio», liderado por María Florencia Casamiquela, obtiene 31.305 votos, alcanzando un 14,29% de apoyo.

El «Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad», representado por Favio Adrián Boleo, ha recibido 10.186 votos, lo que equivale al 4,65% de la votación.

Estos resultados reflejan no solo el respaldo contundente a la gestión actual, sino también la pluralidad de voces y opiniones que se expresaron en esta jornada democrática.

La participación ciudadana fue destacable, demostrando el compromiso de la comunidad de Florencio Varela.