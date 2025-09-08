Andrés Watson revalidó su poder en las urnas de Florencio Varela

Florencio Varela, lunes 8 de septiembre de 2025 – Andrés Watson ratificó su liderazgo en Florencio Varela con una victoria aplastante en las elecciones legislativas bonaerenses. Con el 88,26% de las mesas escrutadas, la lista de Fuerza Patria que encabezó el Intendente se impuso con el 56,03% de los votos, guarismos muy similares a los que lo habían reelecto años atrás.

La jugada de encabezar la boleta a todo o nada terminó consolidando su posición política en el distrito, dentro del peronismo y también en la provincia de Buenos Aires.

“En Florencio Varela, las urnas reventaron de votos peronistas”, celebró Watson al conocer los datos parciales que marcaron una diferencia de más de 32 puntos sobre La Libertad Avanza, que quedó en segundo lugar.

Nueve bancas para el peronismo

El triunfo de Fuerza Patria garantiza el ingreso de nueve concejales al Deliberante local, lo que refuerza la mayoría del oficialismo en el recinto.

“Nueve compañeros y compañeras ingresaron con una banca para defender los intereses del pueblo”, sostuvo el Vicepresidente del PJ varelense, quien agradeció a los vecinos y vecinas que se acercaron a votar: “adultos mayores, personas con discapacidad, todos nos impulsaron a seguir luchando”.

Además, el jefe comunal prometió trabajar para “convencer a quienes no nos acompañaron en esta oportunidad con más gestión y más obras”.

El respaldo provincial

Watson también felicitó al gobernador Axel Kicillof, a la vice Verónica Magario y al ministro Gabriel Katopodis por el resultado en la provincia, donde el oficialismo se impuso por más de 13 puntos de diferencia.

Con este resultado, Florencio Varela se ratifica como un bastión electoral clave para el peronismo en la Tercera Sección, donde Watson emerge fortalecido tanto en el plano local como en la disputa interna bonaerense.