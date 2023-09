Andrés Watson recorrió la Unidad Académica Externa Florencio Varela para la formación de personal policial

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, recorrió la Unidad Académica Externa local para la formación de personal policial, ubicada en el predio de la ex – empresa AGFA.

En ese marco, el jefe comunal dialogó con las y los aspirantes sobre su instrucción y destacó “la determinación de unirse a las fuerzas no sólo para iniciar una carrera sino cuidar a los vecinos y las vecinas con una auténtica vocación de servicio”.

Además, Watson acentuó sobre “el sentido de pertenencia a nuestra comunidad por ser oriundas y oriundos del partido. Sin dudas, un valor agregado debido a su conocimiento de las diversas realidades en los barrios”.

Posteriormente, el titular del Ejecutivo local remarcó “la decisión política del gobernador bonaerense -Axel Kicillof- que permitió descentralizar las escuelas de policía para mejorar la capacitación e incrementar la cantidad de agentes”.

“Trabajamos para brindar mayor seguridad a las y los varelenses con esta nueva institución, al ampliar la flota vehicular, extender la cobertura del anillo digital e incorporar efectivos”, afirmó el Mandatario.

A cargo de la entidad, dependiente de la Superintendencia de Institutos de Formación Policial fue designada la subcomisaria Vanina Sánchez. Estipularon el egreso de la segunda promoción, conformada por 120 cadetes, para octubre.

La primera camada formalizó la integración de 344 policías con funciones en el distrito. Las y los estudiantes en la actual cursada fueron destinados a aumentar esa cifra al completarla.

En la recorrida, estuvo presente el secretario de gobierno, Daniel Dono Leidi.

Incorporación de policías en Varela

La creación de la Unidad Académica Externa Florencio Varela forma parte de un plan de fortalecimiento de la seguridad en el distrito. Con la incorporación de nuevos efectivos, se busca incrementar la presencia policial en los barrios y mejorar la respuesta ante los delitos.

Los cadetes que se forman en la institución provienen de Florencio Varela y están siendo capacitados en las distintas áreas de la seguridad pública. Al finalizar su formación, se integrarán a las fuerzas de seguridad del distrito para colaborar en la prevención y el combate del delito.