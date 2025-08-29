Andrés Watson: “Estamos para acompañar al agro y a la industria”

El intendente de Florencio Varela y vicepresidente del PJ local se reunió con productores avícolas, florícolas y transportistas en Villa San Luis. Ratificó el respaldo a la producción local y criticó las políticas nacionales.

En un encuentro cargado de política y territorio, el intendente de Florencio Varela y vicepresidente del Partido Justicialista local, Andrés Watson, se reunió con representantes del sector avícola, florícola, transportista y otras ramas de la producción rural en la Sociedad de Fomento Villa San Luis, en la esquina de la calle 1314 y 1387.

Durante la jornada, Watson, que encabeza la lista distrital de Fuerza Patria de cara a las elecciones del 7 de septiembre, enfatizó la importancia de acompañar a los productores locales:

«Estamos para acompañar, como lo hicimos hasta ahora, al agro y a la industria ante un panorama nacional devastador para los distintos actores de la producción», afirmó.

El intendente cargó contra la gestión nacional y buscó marcar un contraste con el respaldo local y provincial: «Es necesario resistir la embestida de Milei contra el pueblo. El voto es la única manera de ponerle un freno. Junto a Axel Kicillof, brindamos respuestas a las múltiples demandas de la población frente a la apertura indiscriminada de importaciones, desinversión y medidas de atropello a los trabajadores y las trabajadoras», exclamó ante los presentes.

Andres Watson con productores locales.

Productores del distrito también compartieron su experiencia. Marcelo Daloisio, horticultor de La Capilla, destacó el apoyo de la gestión: «Conocían las problemáticas en nuestro ámbito y contuvieron la situación en un contexto económico complejo a nivel país».

Por su parte, Manuel Cordeiro, vecino de Villa San Luis, resaltó la cercanía del intendente:

«El Intendente siempre prestó atención a nuestras necesidades y manifestó su ayuda, en contraposición a la escasez de políticas de la Presidencia».

El encuentro contó con la presencia de la candidata a concejala Noelia Piñeiro y los funcionarios Christian Rodríguez y Ricardo de la Fuente, consolidando la estrategia de mostrar cercanía del oficialismo con los sectores productivos del distrito.

Watson cerró el acto con un mensaje claro: «la producción local es una bandera del distrito, y la gestión municipal seguirá acompañando a los productores ante un escenario nacional adverso, reforzando el vínculo entre política y comunidad».