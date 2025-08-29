Menu
Andrés Watson: “Estamos para acompañar al agro y a la industria”

By: Redaccion

Date:

El intendente de Florencio Varela y vicepresidente del PJ local se reunió con productores avícolas, florícolas y transportistas en Villa San Luis. Ratificó el respaldo a la producción local y criticó las políticas nacionales.

En un encuentro cargado de política y territorio, el intendente de Florencio Varela y vicepresidente del Partido Justicialista local, Andrés Watson, se reunió con representantes del sector avícola, florícola, transportista y otras ramas de la producción rural en la Sociedad de Fomento Villa San Luis, en la esquina de la calle 1314 y 1387.

Durante la jornada, Watson, que encabeza la lista distrital de Fuerza Patria de cara a las elecciones del 7 de septiembre, enfatizó la importancia de acompañar a los productores locales:
«Estamos para acompañar, como lo hicimos hasta ahora, al agro y a la industria ante un panorama nacional devastador para los distintos actores de la producción», afirmó.

El intendente cargó contra la gestión nacional y buscó marcar un contraste con el respaldo local y provincial: «Es necesario resistir la embestida de Milei contra el pueblo. El voto es la única manera de ponerle un freno. Junto a Axel Kicillof, brindamos respuestas a las múltiples demandas de la población frente a la apertura indiscriminada de importaciones, desinversión y medidas de atropello a los trabajadores y las trabajadoras», exclamó ante los presentes.

Watson
Andres Watson con productores locales.

Productores del distrito también compartieron su experiencia. Marcelo Daloisio, horticultor de La Capilla, destacó el apoyo de la gestión: «Conocían las problemáticas en nuestro ámbito y contuvieron la situación en un contexto económico complejo a nivel país».

Por su parte, Manuel Cordeiro, vecino de Villa San Luis, resaltó la cercanía del intendente:
«El Intendente siempre prestó atención a nuestras necesidades y manifestó su ayuda, en contraposición a la escasez de políticas de la Presidencia».

El encuentro contó con la presencia de la candidata a concejala Noelia Piñeiro y los funcionarios Christian Rodríguez y Ricardo de la Fuente, consolidando la estrategia de mostrar cercanía del oficialismo con los sectores productivos del distrito.

Watson cerró el acto con un mensaje claro: «la producción local es una bandera del distrito, y la gestión municipal seguirá acompañando a los productores ante un escenario nacional adverso, reforzando el vínculo entre política y comunidad».

Redaccion

