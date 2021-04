Análisis de la Plataforma de Comercio Binomo Argentina

Binomo acredita instantáneamente los depósitos a las cuentas de los operadores. No cobra a los comerciantes ninguna tarifa por realizar depósitos. El depósito mínimo para comerciantes argentinos es de 10$.

Operar en Binomo es seguro porque una plataforma de este tipo debería contar con un certificado de regulación. Por tanto, Binomo es regulado por La Comisión Financiera desde el año 2018, lo que confirma la transparencia y veracidad de sus operaciones. Además, Binomo está siendo constantemente revisado por la auditora Verify My Trade, para velar que la plataforma cumpla con las normativas del mercado a nivel mundial.

