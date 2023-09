Alumnas de Ezpeleta en Conversatorio Internacional sobre Café, Mate y Derechos Humanos

Estudiantes de América fueron protagonistas días atrás de un conversatorio sobre políticas de paz y derechos humanos del que formaron parte jóvenes de México, Colombia y Argentina. En este contexto alumnas de la Escuela de Educación Secundaria N° 5 de Ezpeleta tomaron la palabra y debatieron ideas. Participaron la UNQ; Universidad de Tolima; Universidad Modelo de Mérida y Universidad Pedagógica de Colombia.

Asimismo se sumaron la EESN° 5 “Martín Rico” por Argentina; la Escuela Técnica “José Cayetano Vazquez” de Bocayá y la Escuela “San Pedro Alejandrino” de Tolima. El objetivo del encuentro académico virtual por la paz y los derechos humanos fue brindar a las juventudes la palabra a los fines de exponer ideas sobre las temáticas mencionadas.

Alumnas de escuela de Ezpeleta en el interesante conversatorio internacional.

Por la escuela de Ezpeleta participaron Mia Godoy, Tatiana Segovia y Evelin Bur; estudiantes del ciclo superior de la escuela secundaria. “Propiciamos que las políticas de paz se debatan, discutan a los fines de tomar la palabra las juventudes por la relevancia de estos conceptos en los que los jóvenes debemos involucrarnos, para el desarrollo de conductas y políticas en el tiempo para que se puedan sostener”, coincidieron los educandos.