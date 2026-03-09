Lo frenaron en la autopista, sopló el alcoholímetro y el número que apareció dejó helados a los agentes

Un episodio de imprudencia vial extrema se registró en las últimas horas sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 50, cuando efectivos de la Policía Vial Hudson interceptaron a un conductor en evidente estado de ebriedad que además no poseía licencia para conducir.

El control que lo delató

Personal de la Policía Vial Hudson frenó una camioneta utilitaria y solicitó al conductor, identificado como Joel Orlando Yallico Vázquez, que se sometiera a un test de alcoholemia.

El resultado fue contundente: la pipeta marcó 2,73 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra extremadamente elevada que representa un riesgo grave para la seguridad vial. En la provincia de Buenos Aires, la tolerancia es de cero alcohol en sangre para conducir.

A esto se sumó que Yallico Vázquez no contaba con licencia de conducir, lo que agravó su situación legal de manera inmediata.

Vehículo incautado y conductor demorado

Las autoridades actuaron de inmediato: el conductor quedó demorado y su vehículo fue incautado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Qué dice la Ley de Alcohol Cero en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la Ley de Alcohol Cero (Ley 15.402) prohíbe conducir tras haber consumido cualquier cantidad de alcohol, sin excepciones. La normativa rige en calles, avenidas, rutas provinciales y nacionales de todo el territorio bonaerense.

Las sanciones previstas incluyen retención de licencia e inhabilitación para conducir de entre 3 y 18 meses, multas económicas progresivas, arresto y asistencia obligatoria a cursos de educación vial.