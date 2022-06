Alcanzando nuevas alturas, VOOPOO ganó 3 premios en el SÉPTIMO PREMIO ANUAL VAPOUROUND ￼

Este año se establecieron un total de 27 premios, con la participación de casi 700 productos y marcas, y miles de personas de Vapouround, periodistas de medios de comunicación, distribuidores y consumidores participaron en la votación, y la competencia fue muy feroz. Con su excelente fuerza de producto, fuerte conocimiento de la marca y el apoyo de los usuarios, VOOPOO además de la Mejor Fabricación, su Argus GT II Best Mod ganó el primer lugar y Drag Nano 2 fue seleccionado como el Mejor Sistema Pod.

La séptima edición de la ceremonia de entrega de los premios Vapouround está prevista para la noche de The Vaper Expo Reino Unido, una gran conferencia de reapertura después de un paréntesis de dos años. Se entiende que esta exposición atrajo a más de 1.000 propietarios de marcas de atomización electrónica de todo el mundo para participar, y más de 100.000 visitantes profesionales vinieron a visitarla. En el marco de la gran exposición, también se dieron a conocer los ganadores de los premios anuales Vapouround, que son de gran interés para la industria y los entusiastas del humo.

El 27 de mayo, hora de Birmingham, la séptima ceremonia de premios celebrada por Vapouround, una organización de medios de comunicación autorizada para la atomización electrónica, se celebró a lo grande en The National Conference Centre (El Centro Nacional de Conferencias) en Birmingham, Reino Unido. VOOPOO , la marca líder en la industria de la atomización electrónica, ha sido una vez más altamente reconocida por los organizadores y muchos usuarios, y sus productos han ganado tres premios, Mejor Sistema Pod, Mejor Mod, y Mejor Fabricación.