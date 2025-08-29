Menu
Buscar
Suscribirse
Policiales

¡Alarma en Varela! Niño de 10 años llevó un arma a la escuela

By: Redaccion

Date:

Florencio Varela vivió un hecho impactante y fuera de lo común horas atrás, cuando un alumnos de 10 años llevó un arma de fuego a la Escuela Primaria 32, situada en Victorino de la Plaza y calle 18.

Según supo Infosur, los directivos del colegio detectaron el peligro a tiempo y lograron retirar el arma de manera segura, evitando cualquier incidente, poniendo en marcha el protocolo del ámbito educativo para estos casos. El menor, que cursa 4º grado, llevaba en su campera una pistola Plus Ultra calibre 7.65, con numeración pero sin pedido de secuestro y con faltantes en su mecanismo, lo que hacía imposible que funcionara.

La pistola fue trasladada a la Comisaría 2ª, mientras se contactó a la madre del niño. La Unidad Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil intervino de inmediato, caratulando la causa como “averiguación de ilícito” y disponiendo las medidas pertinentes.

El episodio generó alarma entre los docentes, alumnos y vecinos. Este caso vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible: la tenencia de armas entre menores y los riesgos en los entornos educativos.

Artículo anterior
Voto accesible: el derecho de todos y todas a votar sin dificultades
Artículo siguiente
Andrés Watson: “Estamos para acompañar al agro y a la industria”
Redaccion

Compartir artículo

Suscribirte

Popular

Te puede interesar
Relacionado

Tres detenidos por el narcosecuestro de una dealer boliviana cautiva en Florencio Varela

Redaccion -
En agosto de 2024, un episodio de violencia y...

Andrés Watson: “Estamos para acompañar al agro y a la industria”

Redaccion -
El intendente de Florencio Varela y vicepresidente del PJ...

Voto accesible: el derecho de todos y todas a votar sin dificultades

Redaccion -
El próximo 7 de septiembre las y los bonaerenses...

Florencio Varela recibe a la Virgen de Itatí con fe y fiesta popular

Redaccion -
La imagen de la Virgen de Itatí llega desde...