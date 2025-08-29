¡Alarma en Varela! Niño de 10 años llevó un arma a la escuela

Florencio Varela vivió un hecho impactante y fuera de lo común horas atrás, cuando un alumnos de 10 años llevó un arma de fuego a la Escuela Primaria 32, situada en Victorino de la Plaza y calle 18.

Según supo Infosur, los directivos del colegio detectaron el peligro a tiempo y lograron retirar el arma de manera segura, evitando cualquier incidente, poniendo en marcha el protocolo del ámbito educativo para estos casos. El menor, que cursa 4º grado, llevaba en su campera una pistola Plus Ultra calibre 7.65, con numeración pero sin pedido de secuestro y con faltantes en su mecanismo, lo que hacía imposible que funcionara.

La pistola fue trasladada a la Comisaría 2ª, mientras se contactó a la madre del niño. La Unidad Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil intervino de inmediato, caratulando la causa como “averiguación de ilícito” y disponiendo las medidas pertinentes.

El episodio generó alarma entre los docentes, alumnos y vecinos. Este caso vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible: la tenencia de armas entre menores y los riesgos en los entornos educativos.