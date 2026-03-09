Alarma en Florencio Varela: una amenaza de bomba movilizó a policías y bomberos en la Comisaría 2ª

Este domingo por la noche, una llamada telefónica anónima alertó sobre una supuesta bomba en la Comisaría 2ª de Florencio Varela. De inmediato se activó el protocolo de emergencia con presencia policial y de Bomberos.

La noche del domingo 8 de marzo de 2026, a las 20:10 horas, el sistema de seguridad local informó de una amenaza de bomba en la Comisaría 2ª de Florencio Varela, ubicada en la calle Martín Fierro, entre El Aljibe y El Gaucho.

Respuesta inmediata

Ante el aviso, se apostó en el lugar la Unidad de Bomberos N°3, cuyos efectivos quedaron a presto siguiendo el protocolo de actuación ante este tipo de amenazas.

Cómo llegó la amenaza

Infosur se entrevistó en el lugar con agentes del sistema de seguridad, quienes confirmaron que la amenaza fue recibida mediante una llamada telefónica anónima, sin precisar hasta el momento el origen de la comunicación ni mayores detalles sobre el contenido del mensaje.

Operativo en curso

Finalmente, después de un exhaustivo control se llegó a la conclusión de que se trataba de una falsa alar,a.