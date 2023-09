AIMAC llega a Varela para atender a personas con FLAP

La Fundación de Atención Integral en Malformaciones Congénitas (AIMAC) inaugurará su primera sede en Florencio Varela el próximo domingo 24 de septiembre, en el marco de su quinto aniversario. El centro especializado estará ubicado en Diagonal Constituyentes y Monteagudo, y ofrecerá atención integral a las fisuras labio alvéolo palatinas (FLAP), así como a otras malformaciones congénitas.

La jornada de inauguración se desarrollará de 17:00 a 19:00, con una variada agenda de propuestas para disfrutar al aire libre y en familia. El acto oficial estará seguido de shows musicales a cargo de los artistas locales Kike Leguizamón, Brenda Correa y Quique Lavalle. También se dispondrán puestos de venta de comidas, bebidas y un espacio con productos de la Fundación, para quienes deseen colaborar con las campañas de recaudación que llevan adelante.

AIMAC es una organización sin fines de lucro que trabaja para brindar atención integral a las personas con FLAP y otras malformaciones congénitas. La Fundación ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen cirugía, rehabilitación, atención psicológica y apoyo social.

«La apertura de esta nueva sede es un gran paso para AIMAC», dijo María José Acuña, presidenta de la Fundación. «Nos permite acercar nuestra atención a más familias de la región, y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con FLAP».

La Fundación AIMAC invita a toda la comunidad a participar de la jornada de inauguración. El evento es gratuito y abierto a todo público.

Datos adicionales:

AIMAC se fundó en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires.

La Fundación cuenta con un equipo de profesionales especializados en el tratamiento de las FLAP y otras malformaciones congénitas.

AIMAC ofrece sus servicios de manera gratuita a las familias que no pueden costear el valor de las terapias o no posean obra social.