Ahora: condenaron a Zisuela a 13 años de prisión

En un fallo unánime, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, doctores Félix Roumieu, Pablo Pereyra y Fabio Stremel encontraron culpable al ex presidente del club Argentino de Quilmes, ex Secretario Gral de UTGHRA Quilmes y ex concejal del Frente Renovador de Florencio Varela, Ernesto Daniel Zisuela y lo condenaron a una pena de 13 años de prisión como autor penalmente responsable de los delitos de “facilitó y promocionó de la prostitución de personas menores de 18 años y de mayores, delitos agravados en concurso ideal”, por hechos acaecidos entre los años 2013 al 2018 en hoteles, casas y bares de las localidades de Quilmes y Varela.

Relacionado