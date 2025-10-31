Agua marrón en Bosques: vecinos denuncian que de las canillas sale líquido contaminado

Un video muestra el momento en que de una canilla de agua potable brota un líquido oscuro e inutilizable. Ocurrió este viernes en la zona de Colectora de Ruta 36 y Avenida Bosques. Los vecinos reclaman a AySA soluciones urgentes.

BOSQUES / FLORENCIO VARELA — La canilla está abierta, pero lo que sale no parece agua. Es un líquido marrón oscuro, turbio, completamente inutilizable. La escena quedó registrada en un video que vecinos de Bosques enviaron este viernes a InfoSur, indignados por una situación que se repite y que nadie resuelve: el agua potable que llega a sus casas está contaminada.

El hecho ocurrió esta tarde en la zona de la Colectora de Ruta 36 y Avenida Bosques, cerca de las vías del Ferrocarril Roca, en pleno corazón de uno de los barrios más poblados de la localidad. Las imágenes son elocuentes: el agua que debería ser transparente e inodora sale de la canilla con el color del barro, arrastrando sedimentos y partículas que flotan en el chorro.

«No se puede usar para nada. Ni para cocinar, ni para bañarse, ni para tomar. Es un asco», relata una vecina en el video mientras filma el caño abierto. La indignación se escucha de fondo: otros vecinos comentan que la situación ya lleva horas y que, cada vez que abren una canilla, el resultado es el mismo.

AySA en la mira: reclamo vecinal sin respuesta

El reclamo está dirigido directamente a AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), la empresa estatal encargada del servicio de agua potable y cloacas en el conurbano bonaerense. Los vecinos de Bosques exigen explicaciones y, sobre todo, soluciones urgentes.

¿Qué está pasando con el agua en la zona? Las hipótesis más mencionadas por los propios vecinos apuntan a:

Rotura de caño matriz: Una fisura en la red principal habría permitido el ingreso de tierra y sedimentos al sistema de distribución.

Una fisura en la red principal habría permitido el ingreso de tierra y sedimentos al sistema de distribución. Trabajos de mantenimiento sin aviso: Intervenciones en la red que remueven sedimentos acumulados, haciendo que el agua llegue sucia a los domicilios.

Intervenciones en la red que remueven sedimentos acumulados, haciendo que el agua llegue sucia a los domicilios. Falta de limpieza de tanques: La acumulación de óxido, barro y otras partículas en tanques de almacenamiento puede generar este tipo de contaminación.

La acumulación de óxido, barro y otras partículas en tanques de almacenamiento puede generar este tipo de contaminación. Conexiones clandestinas: Enganches irregulares a la red que alteran la presión y permiten el ingreso de agua no potable.

Cualquiera sea la causa, el resultado es el mismo: familias enteras sin acceso a agua segura para consumo humano.

Apoyá el periodismo local Desde hace más de 20 años, Infosur informa con mirada local desde Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Tu aporte voluntario nos ayuda a seguir haciendo periodismo libre, independiente y desde el territorio. Aportar $1.000 / mes Aporte único Aliado Infosur $3.000 / mes Gracias por hacer posible que sigamos contando las historias de nuestro sur bonaerense.

Agua contaminada: riesgos para la salud

El agua que sale marrón de las canillas no es solo un problema estético o de incomodidad. Es un riesgo sanitario grave. Según especialistas en salud pública, el consumo o uso de agua con estas características puede generar:

Enfermedades gastrointestinales: diarrea, vómitos, infecciones por bacterias como E. coli o Salmonella.

diarrea, vómitos, infecciones por bacterias como E. coli o Salmonella. Problemas dermatológicos: irritación en la piel, alergias, infecciones por contacto con agua contaminada.

irritación en la piel, alergias, infecciones por contacto con agua contaminada. Intoxicaciones: si el agua arrastra metales pesados como plomo, cobre o hierro en exceso.

si el agua arrastra metales pesados como plomo, cobre o hierro en exceso. Enfermedades parasitarias: presencia de parásitos transportados en agua de napas contaminadas.

Los más vulnerables son niños, embarazadas, ancianos y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Para estas poblaciones, una gastroenteritis provocada por agua contaminada puede derivar en cuadros graves de deshidratación que requieren hospitalización.

No es la primera vez: Bosques y sus problemas crónicos de agua

El video de este viernes no es un hecho aislado. Los vecinos de Bosques —especialmente en la zona de las colectoras de Ruta 36, Avenida Bosques y cercanías de las vías del Roca— vienen denunciando problemas en el suministro de agua desde hace años.

Antecedentes recientes:

Marzo 2025: Vecinos de la misma zona denunciaron cortes de agua sin aviso previo que se extendieron por más de 48 horas.

Vecinos de la misma zona denunciaron cortes de agua sin aviso previo que se extendieron por más de 48 horas. Julio 2025: Reclamos por baja presión de agua que impedía que llegara a los pisos altos de edificios y viviendas.

Reclamos por baja presión de agua que impedía que llegara a los pisos altos de edificios y viviendas. Septiembre 2025: Protestas en la puerta de AySA Quilmes por falta de respuesta a reclamos acumulados.

Protestas en la puerta de AySA Quilmes por falta de respuesta a reclamos acumulados. Octubre 2025: Nuevo episodio de agua contaminada registrado en video.

El patrón es evidente: hay un problema estructural en la red de agua de la zona que no se resuelve. Los vecinos reclaman, las autoridades prometen soluciones, pero las canillas siguen brotando agua marrón.

Qué dice AySA (o qué debería decir)

Hasta el cierre de esta nota, AySA no emitió ningún comunicado oficial sobre el episodio de agua contaminada en Bosques. InfoSur intentó contactarse con la empresa a través de sus canales de prensa, pero no obtuvo respuesta.

Según el protocolo habitual de AySA ante este tipo de denuncias, la empresa suele argumentar que:

Se trata de un «episodio transitorio» causado por trabajos de mantenimiento.

Se recomienda a los vecinos «dejar correr el agua unos minutos» hasta que salga transparente.

Se enviará personal técnico para evaluar la situación.

Pero los vecinos de Bosques ya no quieren más discursos. Quieren agua limpia, segura y constante. Y la quieren ya.

El agua como derecho humano

El acceso al agua potable no es un favor. Es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas desde 2010 y consagrado en la legislación argentina. El Estado —a través de empresas como AySA— tiene la obligación de garantizar que cada persona tenga acceso a agua segura, suficiente, asequible y de calidad.

Cuando de una canilla sale agua marrón, ese derecho se está violando. Y no es solo un problema de infraestructura: es un problema de dignidad humana.

Las familias de Bosques pagan por el servicio. Pagan la tarifa, pagan los ajustes, pagan los impuestos. Pero a cambio, reciben un líquido que no pueden usar. La ecuación no cierra.

Reclamo colectivo: «Que se hagan cargo»

El video que llegó a InfoSur es solo la punta del iceberg. En grupos de WhatsApp vecinales, en redes sociales y en charlas de vereda, el tema se repite: el agua de Bosques es un desastre.

«Ya no sabemos a quién reclamarle», dice una vecina en mensaje de audio que circula por los grupos. «Llamamos a AySA, nos dicen que van a venir, y no viene nadie. Mientras tanto, nosotros tenemos que comprar agua embotellada o pedir a familiares que nos traigan. Es una vergüenza».

Otra vecina agrega: «Tengo un bebé de seis meses. ¿Cómo le preparo la mamadera con esa agua? No puedo. Tengo que salir a comprar bidones. ¿Y la gente que no tiene plata para comprar agua? ¿Qué hace?».

Las preguntas son legítimas. Y exigen respuestas.

Qué hacer si el agua sale contaminada

Mientras AySA no brinde una solución definitiva, especialistas recomiendan a los vecinos afectados:

NO CONSUMIR el agua si sale turbia, con color u olor extraño

Dejar correr el agua durante varios minutos (aunque esto implique desperdicio, es necesario para verificar si se limpia)

Si el agua no se aclara, NO USARLA ni para cocinar, ni para bañarse, ni para lavar alimentos

Llamar a AySA al 0800-321-AYSA (2482) para hacer el reclamo formal con número de seguimiento

Denunciar en redes sociales y medios locales para visibilizar el problema y presionar por soluciones

En casos graves, recurrir a la Defensoría del Pueblo provincial o municipal para presentar reclamos colectivos

Comprar agua embotellada para consumo humano (es un gasto extra, pero la salud es prioritaria)

Bosques exige respuestas

El video de la canilla brotando agua marrón no debería existir. No en 2025, no en una localidad del conurbano bonaerense donde miles de familias pagan puntualmente por un servicio que no reciben como corresponde.

Los vecinos de Bosques ya dieron el primer paso: denunciaron. Filmaron. Hicieron pública su indignación. Ahora le toca a AySA dar el siguiente: reconocer el problema, explicar las causas, resolver la situación y garantizar que no vuelva a pasar.

Porque el agua potable no es un lujo. No es un beneficio. No es un favor.

Es un derecho. Y los vecinos de Bosques lo están reclamando.

VIDEO: AGUA CONTAMINADA EN BOSQUES

En el video se observa:

Canilla de agua potable abierta

Líquido marrón oscuro saliendo del caño

Vecinos comentando la situación con indignación

Video enviado por vecinos de Bosques a InfoSur

INFORMACIÓN DEL CASO

Lugar: Colectora de Ruta 36 y Avenida Bosques, cerca de vías del Ferrocarril Roca

Localidad: Bosques, Florencio Varela

Fecha: Viernes 31 de octubre por la tarde

Afectados: Vecinos de la zona

Empresa responsable: AySA (Agua y Saneamientos Argentinos)

Situación:

Agua marrón oscura saliendo de canillas domiciliarias

Inutilizable para consumo, cocina o higiene

Sin comunicado oficial de AySA hasta el momento

Vecinos reclaman soluciones urgentes

CÓMO RECLAMAR A AYSA

Atención al cliente: 0800-321-AYSA (2482)



Web oficial: www.aysa.com.ar

Redes sociales: Twitter: @AySAOficial

Facebook: AySA Oficial

Importante: Pedí siempre número de reclamo para hacer seguimiento.