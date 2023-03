ADN dio positivo y confirmó que “El Noba” tuvo otro hijo

Lautaro Coronel, mejor conocido como El Noba, fallecido en el año 2022 en Florencio Varela, tuvo otro hijo.

Tras un segundo análisis de ADN que dio positivo, se confirmó que el pequeño Ramiro Alejandro Díaz, es hijo del recordado artista de cumbia 420.

Según informó TN, Ailén Laura Díaz le dijo a la familia de Coronel que había mantenido una relación con él y que fruto de ello había nacido su hijo. Sin embargo, negaron lo sucedido.

Por ese motivo, la joven decidió ir a los medios para ser escuchada.

Tras declaraciones cruzadas entre la madre de Lautaro Coronel y Díaz, decidieron realizar los exámenes.

En el programa A la Tarde del canal América, difundieron la información sobre los resultados del test sobre la identidad del niño. En este sentido, indicaron que la afinidad genética era de un 99.99%.

Tras la noticia, la joven aseguró estar muy contenta por el resultado, porque confirmaba su relación con el artista y por lo tanto la verdadera identidad de su hijo.

Asimismo, explicó que la familia de El Noba comenzó a construir un vínculo con el niño. Sin embargo, pidió a todos aquellos que no confiaron en su historia y que nunca la ayudaron, a que se alejen.

Tras los resultados positivos, el nene pasara a llevar el apellido de su padre, Coronel.

Cabe destacar que, durante el año 2021, Ailen Díaz dijo que había tenido un hijo con El Noba y la familia materna del artista, negó por completo lo sucedido. En cambio, el padre mostró un trato diferente.

Asimismo, el padre del cantante de “Tamo Chelo” había expresado su deseo de prestarse para realizarse un estudio de ADN.

Hasta este momento, el recordado exponente de la cumbia era el orgulloso padre de Alin, hija que compartió con su expareja, Eliana Demo. Pero ahora se sumó este nuevo nene que pasará a adoptar el apellido Coronel como su hermanita.

El reclamo de paternidad lo comenzó el año pasado Diaz ante la negativa por parte de la mamá del cumbiero, es por eso que el caso se difundió en todos los programas de televisión en ese entonces. Principalmente, Diaz había recurrido a las redes sociales y en ellas se había expresado sobre la difícil situación y advirtió que nadie creía sobre su vínculo con «el Noba».

Había publicado en sus historias de Instagram: «Voy a subir esto y no voy a hablar más del tema porque se ve que la familia sube historias y las borra. Dicen mentiras porque no pueden justificar lo mal que se comportaron con esta situación». Y agregó: «Me dicen farandulera a mí, y si ellos no lo fueran, ¿no arreglarían el tema por privado como hice yo? Tienen miedo que se sepa y se les terminen los minutos de fama para lucrar un poquito más».