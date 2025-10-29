Niño de 8 años gravísimo tras caída de arco en el Club Argentino de Quilmes

El menor está internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. El arco de handball no estaba amurado al suelo y cayó sobre el nene durante un entrenamiento de básquet en el predio Los Mates.

QUILMES / FLORENCIO VARELA — Un niño de ocho años se debate entre la vida y la muerte en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela tras sufrir un brutal accidente en las instalaciones del Club Argentino de Quilmes. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, el menor se encuentra con muerte cerebral luego de que un arco de handball se desplomara sobre él durante un entrenamiento.

La tragedia ocurrió en el predio Los Mates, ubicado en el este de Quilmes y perteneciente al Club Argentino. El nene participaba de una práctica de básquet en una cancha multipropósito cuando, en circunstancias que aún se investigan, se trepó a un arco de handball que no estaba amurado al suelo. La estructura cedió y cayó con todo su peso sobre el niño, golpeándolo brutalmente en la cabeza contra el piso.

Qué pasó en el Club Argentino de Quilmes

Según las primeras informaciones reconstruidas, el accidente se habría producido después del entrenamiento formal en el que había participado el niño. Tras finalizar la práctica deportiva, el menor se quedó jugando en la cancha junto con otros compañeros del club, momento en el cual ocurrió el fatal incidente.

El arco de handball, al no estar fijado al piso como corresponde, perdió estabilidad cuando el nene se colgó o trepó a él. La estructura metálica se derrumbó completamente, cayendo sobre el cuerpo del niño y provocándole un impacto directo en la cabeza al chocar contra el suelo.

Testigos del hecho dieron aviso inmediato a los responsables del club y se activó el protocolo de emergencia. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte, el nosocomio municipal de Quilmes, donde fue evaluado rápidamente por el equipo médico de guardia.

Derivación al Hospital El Cruce: «cuadro de extrema gravedad»

La gravedad del cuadro clínico fue evidente desde el primer momento. En el Hospital Iriarte se determinó que el niño presentaba lesiones que excedían la capacidad de respuesta del centro de salud y, además, sufrió un paro cardiorrespiratorio que complicó aún más su estado.

Por esa razón, se decidió su derivación inmediata al Hospital de Alta Complejidad El Cruce en Florencio Varela, uno de los centros más equipados de la zona sur del conurbano para atender casos críticos pediátricos.

Al ingresar al El Cruce, los médicos le diagnosticaron inicialmente:

Traumatismo craneoencefálico severo

Hemorragia en la zona otorrinofaríngea

Los estudios tomográficos realizados a continuación confirmaron el peor panorama: el niño había sufrido lesiones craneoencefálicas graves y presentaba una hemorragia intracraneal, cuadro de extrema gravedad que compromete las funciones vitales del cerebro.

Complicación abdominal: cirugía de urgencia

Mientras el equipo médico del Hospital El Cruce intentaba estabilizar al menor, sobrevino una nueva complicación. El niño presentó un cuadro abdominal agudo que obligó a los cirujanos a intervenirlo quirúrgicamente de urgencia.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades del Club Argentino de Quilmes resolvieron cerrar todas las instalaciones del club en señal de respeto y acompañamiento a la familia del niño y a toda la comunidad deportiva afectada por la tragedia.

La medida implica la suspensión de todas las actividades deportivas, sociales y recreativas programadas en el predio, en un gesto de dolor colectivo ante el accidente que conmociona a la institución centenaria.

Desde el club aún no se emitió un comunicado oficial sobre las circunstancias del accidente ni sobre las medidas de seguridad vigentes en las instalaciones deportivas. Tampoco se informó si el arco de handball en cuestión cumplía con las normativas de seguridad exigidas para elementos deportivos en espacios de uso comunitario.

Las preguntas que quedan: ¿Por qué no estaba amurado?

El hecho reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en los clubes de barrio y las responsabilidades institucionales en materia de mantenimiento de infraestructura deportiva.

Los arcos de handball, fútbol y hockey deben estar obligatoriamente amurados o anclados al suelo para evitar vuelcos accidentales, especialmente en espacios donde entrenan niños y adolescentes. La norma está establecida en reglamentaciones deportivas nacionales e internacionales tras decenas de accidentes fatales similares en todo el mundo.

¿Por qué este arco no estaba fijado? ¿Hubo inspecciones previas? ¿Existían protocolos de seguridad? ¿Había supervisión adulta en el momento del accidente? Son algunas de las preguntas que la Justicia deberá responder en las próximas horas.

Hasta el momento, no trascendió si la fiscal de turno de Quilmes ordenó medidas de prueba sobre el lugar del hecho ni si se abrió una investigación penal por el accidente.

Un drama que pudo evitarse

La familia del niño atraviesa las horas más angustiantes desde que recibió la noticia del accidente. Ahora, se enfrenta a la dolorosa espera y a las definiciones médicas que marcarán el desenlace de esta tragedia.

El caso recuerda a otros accidentes similares ocurridos en clubes y escuelas de todo el país, donde arcos deportivos mal instalados se convirtieron en trampas mortales para chicos que solo querían jugar. Cada uno de esos casos pudo evitarse con medidas básicas de seguridad: amure los arcos, revise las instalaciones, supervise los espacios donde juegan los niños.

Un tornillo, un anclaje, una inspección a tiempo. A veces, salvar una vida es tan simple como eso. Y tan imperdonable cuando no se hace.

PREVENCIÓN: CÓMO EVITAR ACCIDENTES CON ARCOS DEPORTIVOS

Medidas obligatorias de seguridad:

Los arcos de handball, fútbol y hockey DEBEN estar amurados o anclados al suelo

Realizar inspecciones periódicas de todas las estructuras deportivas

Prohibir que los niños se cuelguen o trepen a los arcos

Mantener supervisión adulta en espacios de juego libre

Denunciar ante las autoridades del club cualquier arco sin asegurar

Según organismos de seguridad deportiva internacional, los arcos móviles no anclados pueden volcar con apenas 20-30 kilos de peso aplicado, lo que los convierte en elementos de altísimo riesgo para niños.

El Hospital El Cruce no emitió hasta el momento partes médicos oficiales sobre la evolución del menor. La familia pidió reserva de la identidad del niño.