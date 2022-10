Abren un centro comercial de cercanía y a cielo abierto en Quilmes

«Estamos convencidos de que el tipo de proyectos y desarrollos como Nuevo Quilmes Plaza, no sólo beneficia al entorno y al barrio, sino que apalanca el sector y lo consolida como uno de los de mayor crecimiento, sobre todo en estos últimos años», agregó.

Un centro comercial de servicios de cercanía a cielo abierto, como los grandes centros comerciales de otras partes del mundo, abrió en Quilmes con una inversión de más de US$ 30 millones.