“A mi nadie me corre”, dijo Patricia Bullrich en La Matanza

“Yo vine a acompañar a Lalo Creus y a toda la gente de Villa Celina. Vino una banda mandada por Espinoza para echarnos, pero no nos echan, yo me quedo con los vecinos y digan lo que digan nosotros vamos a ganar la Argentina y La Matanza. Se van los narcos, se van los chorros de La Matanza, como hoy dijo el Fiscal Diego Luciani, que Cristina Fernández de Kirchner es la jefa de la asociación ilícita que robó en este país”, afirmó Patricia Bullrich durante su recorrida por Villa Celina, luego de que un grupo identificado como beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, intentaron interrumpir su contacto con la gente.

“La calle asfaltada que tendría que estar acá, no está, porque se la llevaron Cristina Fernández de Kirchner y Espinoza. No podemos seguir gobernados por ladrones que se llevaron todo. Los vecinos de La Matanza tienen que apoyar a gente de coraje, gente de valentía, que tenga fuerza, que tenga capacidad. A mí no me va a correr nadie, no me corre ningún piquetero que no labura. Yo lo que les quiero decir a todos es que vamos a seguir trabajando por La Matanza. Yo confío mucho en el equipo de Lalo Creus. No nos vamos a dejar amedrentar.”, continuó diciendo Bullrich.

Cómo fue la visita de Patricia Bullrich a La Matanza

La Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, este lunes 1 de agosto, visitó La Matanza, acompañada por los dirigentes Lalo Creus, Gerardo Milman, Florencia Retamoso, Lorena Petrovich, Javier Iguacel, Gustavo Ferragut, y Martin Culatto, continuando así con su recorrida por todo el país.

Las acciones dieron comienzo en la localidad de Villa Celina, encontrándose con vecinos del Barrio Sarmiento.

Posteriormente Bullrich, junto a la comitiva realizaron una caminata por Ramos Mejía. Al finalizar dicha caminata, se llevó adelante una charla con vecinos de la localidad del oeste bonaaerense.