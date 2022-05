A horas del veredicto del juicio por el abuso sexual a Paula Martínez familiares de los imputados repudiaron la investigación y auguran por la absolucion de los jóvenes

Este mediodía el Tribunal Oral Nº 4 de Quilmes dará a conocer el veredicto, condenatorio o absolutorio, a los imputados en el juicio conocido como Violación en Manada, cuya víctima, Paula Martínez, falleciera en diciembre pasado en su casa del barrio General Belgrano de Florencio Varela. Familiares y amigos de los acusados, enviaron a la prensa una carta, con la cual argumentan la inocencia de los mismos. El texto dice lo siguiente :

«31 de Mayo será un día que la Justicia demostrará si hacen cumplir las leyes constitucionales. El TOC N4 de Quilmes a cargo de Andrea Calaza, Ojeda Alberto, Pablo Pérez Marcote dará el fallo sobre la causa de Paula Martinez. Se espera Absolucion inmediata para los chicos. Se exige justicia Igualitaria.Los chicos y las familias ya sufrieron 5 años agonizantes y exigen una Justicia justa. Vivieron hostigados,escrachados, amenazados. Un infierno en vida. Siempre sus rostros y nombres en todos los medios. Aguantando todas las difamaciones, sin nunca tener la oportunidad de ser escuchados por Nadie. Nunca hubo ayuda de nadie ,Nunca nadie les abrió las puertas.Fueron decepciones más frustraciones. Perdida de fuente de trabajos , siendo los chicos el sostén del hogar . Haciendo lo imposible para pagar abogados. Ayudados por todos los vecinos, amigos .Colaboración en sus compras de comidas , torneos etc. Se padeció necesidades, angustia, miedo, depresión…Es interminable enumerar cada infierno que pasaron estás 5 familias.Se vivió la corrupción del Poder Judicial en carne propia. Una causa armada terrorífica. Nunca se cumplió ningún derecho hacia los imputados.Ni derechos humanos brindo una igualdad en el tema. Que se hace después de tanta atrocidad? Cómo les explican a estás 5 familias que sus hijos están presos por qué un juez no investigó.Cómo se le explica que la fiscal Mariela López ni leyó la causa y solo dictaminó la orden de arresto. Cómo se le explica a los chicos que sus palabras no valen?, su relato y sus pruebas no fueron suficientes estos años. No fueron escuchados tan simple porque son hombres. Se descubrió la desidia del poder judicial. Hoy se pide Justicia y que nunca más haya causas armadas , xq esta lucha se sigue. Gracias a cada persona, profesionales, organizaciones contra las causas armadas, organizaciones contra el maltrato y la desigualdad del hombre, que se acercó que aporto su apoyo. Gracias por creer que ellos no mentían desde el primer día. No dudaron siendo una causa tan mediática tan usada , tan manipulada. Gracias por su apoyo. Esto se sigue para que nadie más sufra esto. Se exige a las organizaciones, instituciones hacia las mujeres coherencia en cómo manejar temas tan delicados . Investigación, ayuda inmediata a la mujer ,psicólogos, asistentes sociales etc. Porque detrás de esto hay una mujer que se abandono teniendo varias alertas que no indicaban que algo andaba bien .Falsas denuncias .Ambientes de adicciones con sus progenitores ,algo gravísimo para una persona. Ambiente violento. Señales que una y otra vez denunciaba lo Mismo.Manipulación .Falta de contención en un hogar descontruido por Drogas. Por eso hoy se exige esclarecimiento Urgente del causal de muerte de Paula Martinez. Exigimos una vez a los jueces que se basen el las pruebas que se evaluaron en este proceso. Igualdad.Que se aplique que la violencia no tiene Género. Mañana se hará justicia».