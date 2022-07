A dos años de la desaparición y crimen de Salvador Altamura, su familia aguarda fecha para el juicio

Up Next

Además, fue clave el testimonio de familiares y amigos de la víctima, quienes coincidieron que por la contextura física la persona que quedó filmada ingresando al departamento de la víctima la madrugada del 14 de julio de 2020, no era la del abogado.

Para la fiscalía, Dening, luego de asesinar a Altamura, a quien conocía de adolescente, tomó la motocicleta de la víctima y se dirigió hacia su departamento ubicado en la calle 25 de Mayo 217, en pleno centro de Quilmes, donde «se apoderó ilegítimamente de una suma de dinero no especificada y un arma de fuego calibre 9 milímetros», propiedad del abogado.

«Llamó muchísima gente y mucha gente declaró, pero no salió nada relevante. La fiscal tiene toda una carpeta enorme de llamados e información pero hasta el momento no hay nada», dijo la mujer.

«Queremos saber dónde está Salvador, que es nuestro mayor interés. Lo único que me importa es saber qué pasó y dónde está Salvador, se merece la despedida. Su hija quiere a toda costa que su padre aparezca como sea», señaló.

«(Dening) Quería tomar la personalidad de Salvador, tenía muchos amigos y se movía en círculos de cierto nivel que no podía acceder si no fuera por mi hijo», afirmó.

Fuentes judiciales indicaron que el Juzgado de Garantías 1 quilmeño no hizo lugar a las apelaciones realizadas por la defensa de Dening (54) tras el pedido de elevación a juicio por parte de la fiscal de la causa, Ximena Santoro.