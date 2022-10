5 juguetes sexuales para probar en pareja

En ocasiones no se tratan estos temas por temor a hacer daño a la otra persona pero lo cierto es que hablar y decir lo que te gusta, tus fantasías y demás será fundamental para que haya una buena comunicación y para que ambas partes estén lo más a gusto posible también en el terreno íntimo. A partir de ahí, saber qué juguete escoger puede resultar mucho más sencillo.

Por supuesto, para todo ello la comunicación resulta clave. En ocasiones la pareja no sabe bien qué puede gustar a la otra persona porque no hay comunicación en este sentido. Es importante también poner de manifiesto estos aspectos y hablar sobre ellos. Se puede decir todo desde el respeto, el cariño y las ganas de compartir.