La presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz visitó el Colegio de Magistrados de Quilmes

La presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, doctora Marcela Ruiz, visitó ayer en el marco de una visita institucional el Colegio de Magistrados de Quilmes.

Fue recibida por el doctor Mario Caputo, presidente de la entidad de los colegiados. Asimismo mantuvo una reunión con magistrados y funcionarios de los distintos fueros del Departamento Judicial donde escuchó las inquietudes y demandas de todos los colegiados.

En diálogo con Data Judicial indicó que «la idea es recorrer las provincias y recabar las inquietudes, la necesidad de cobertura de vacantes; la heterogeneidad de los distintos territorios y variedades de problemáticas. Nuestra idea junto a Christian Fabio (secretario) es escuchar, tener una escucha activa», precisó.

“A quienes más les importa la justicia, no es sólo al poder judicial, sino a los tres poderes del Estado. Creo que lo que estamos haciendo es una muestra de lo que se debe hacer, lo que es el dialogo institucional», puntualizó la doctora Ruiz.

Por otra parte agregó: «desde que he asumido la presidencia en diciembre del año pasado, hemos tomado la premisa de tomar contacto con los asociados, asociadas, conocer los proyectos.

Es saludable en Quilmes lo que he conocido, referido a pruebas piloto, en la parte Penal, de Familia, justicia restaurativa, un denominador común es que no se visibiliza la labor de la Justicia, una constante es que la sociedad no percibe el trabajo que llevamos adelante».

«La gente ve a la Justicia como algo lejano, solo aquello que aparece en los medios de comunicación; hay lugares donde las relaciones entre los poderes del Estado no es la mejor y eso impacta en el funcionamiento de la Justicia. Otra cuestión que es para preocupar es la cantidad de cargos vacantes, eso tiene un impacto directo en el servicio que brindamos a los ciudadanos», indicó la doctora Ruiz, oriunda de Tucumán.

Vale remarcar que es la primera vez en el Departamento Judicial Quilmes que una autoridad de la Federación Argentina de la Magistratura visita la sede de Alvear 777.