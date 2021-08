30 años del SAME: en qué municipios de la provincia ya funciona

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que nació en la Ciudad de Buenos Aires y se expandió a 121 municipios de la provincia de Buenos Aires, cumplió 30 años. Su misión es garantizar una atención inmediata y de calidad ante cualquier urgencia médica las 24 horas, los 365 días del año. A lo largo de tres décadas, el SAME cumplió un rol clave en la asistencia de emergencias como el atentado a la AMIA, en 1994; el incendio en el boliche Cromañón, en 2004; el choque de trenes con descarrilamiento en el Planetario, en 2010; o la tragedia del tren Sarmiento en la Estación de Once, en 2012. Desde el 2016 el sistema se replicó en la provincia de Buenos Aires y llegó a un total de 121 municipios, con la línea 107. El SAME Provincia es el primer servicio de emergencias del Estado bonaerense que brinda atención médica de calidad y a tiempo en casos de accidentes o urgencias en la vía pública a más de 13.7 millones de bonaerenses. En la Ciudad de Buenos Aires el SAME asiste anualmente a un promedio de 250 mil vecinos y cuenta con un equipo multidisciplinario de 1.300 personas. Cuenta con un esquema de funcionamiento está diseñado para llegar a cualquier punto del territorio porteño en menos de 14 minutos. Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus reafirmó aún más su presencia estratégica dentro del sistema de salud público porteño. Y en marzo de 2020 se habilitó la línea 107 para consultas sobre el COVID-19 y se recibieron más de 1 millón de llamadas. El servicio se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Salud, qué lidera Fernán Quirós, y está dirigido por el Dr. Alberto Crescenti: ocupa el cargo de Director General desde el año 2006 con un paso previo en ese cargo entre 1991 y 1996. Así, Crescenti suma casi 22 años al frente del servicio. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, indicó que “son 30 años de un servicio de excelencia, de entrega, de una solidaridad siempre y colaborando muchísimo en todo el proceso del covi9d, donde trasladaron personas en la atención de los llamados, estuvieron en todo el proceso de los geriátricos. Les agradezco de todo corazón, a Alberto, a todo el equipo. Es un gran orgullo para la Ciudad de Buenos Aires y para la Argentina el SAME”. Por su parte, el director del SAME, Alberto Crescenti, señaló: “Ustedes me ven a mi como la cara visible, pero estoy porque el recurso humano está atrás, sino no estaría. no me mueve la política, no me interesa la campaña, no me interesa que me hayan ofrecido cargos, soy un profesional médico de 40 años de antigüedad y a eso me voy a seguir dedicando hasta que me digan que me vuelva a mi casa”. Telemedicina En enero del 2021 el SAME de CABA sumó la telemedicina. Se trata de una videollamada entre el paciente o el acompañante y un profesional médico. La incorporación de la imagen permite optimizar el acompañamiento y las indicaciones a distancia. Por ejemplo, en el caso de que un paciente no respire, permite mostrarle a quien esté a su lado cómo hacer maniobras de RCP hasta la llegada de la ambulancia. Historia del SAME El SAME fue creado el 16 de agosto de 1991, mediante el decreto 3310/1991. Sin embargo, los primeros pasos se remontan a 1883 con la entonces denominada “Asistencia Pública de Buenos Aires” que comenzó a funcionar como un Servicio de Primeros Auxilios. Luego, en 1969, fue reemplazada por el Centro de Información para Emergencias y Catástrofes (CIPEC). Actualmente el SAME tiene su Sede Central en Monasterio 480 (esquina Av. Amancio Alcorta), inaugurada en 2012.