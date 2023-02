El sector del entretenimiento que incluye los videojuegos y los títulos de casino es reconocido anualmente por su desempeño y lo atractivo de las dinámicas. En los eventos que se organizan los desarrolladores son premiados por su labor de diseñadores y por su capacidad de innovar. Algunos de los galardones más resaltantes son: CasinoBeats Game Developer Awards y The Game Awards (especiales para los videojuegos).

Sin embargo, muchos productos de calidad no corren con la “suerte” de llevarse el primer lugar. Pero eso no se traduce a baja popularidad entre los usuarios o poca presencia en los casinos. Al contrario, los juegos no reconocidos en las premiaciones integran la cartelera demaquinas tragamonedas gratisde casinos de renombre. Quédate con nosotros y sabrás cuáles son los lanzamientos que no encabezaron la lista de los “mejores”.

Starburst XXXtreme

Se trata de una tragamonedas de NetEnt lanzada al mercado en 2021, y que compitió en 2022 en los premios CasinoBeats Game Developer Awards en la categoría “Juego del Año”. En dicha oportunidad, el diseño se llevó el segundo lugar (Plata), ubicándose por debajo de “Puertas del Olimpo” de Pragmatic Play (SBCEvents, 2023).

A nivel de interfaz, Starburst XXXtreme ofrece una cuadrícula de 5 x 3 y consta de 9 líneas de pago. Es una versión repotenciada del juego original, así que incluye la característica Random Wilds y funciones especiales como: XXXtreme Spins y Expanding Wilds. Esta tragamonedas posee alta volatilidad y tiene un RTP de 96,26 %.

God of War Ragnarök

Este videojuego de Estudios Santa Mónica no logró hacerse con el primer lugar del premio The Game Awards —el galardón se lo llevó Elden Ring (FromSoftware)—; sin embargo, fue considerado como el mejor en la categoría juego de acción y de aventura. Además, resultó ganador absoluto en diseño de audio, en música y sonido; por encima de títulos como Metal Hellsinger y Call of Duty Modern Warfare 2 (hipertextual.com, 2022).

God of War Ragnarök, para PlayStation 4 y 5, está ambientado en la mitología nórdica mezclando a la perfección acción y aventura. Consta de 9 reinos, y tiene como personajes principales a Kratos y a Atreus (padre e hijo), ahora bien, lo que le corresponde al jugador es asumir un rol para ayudarlos a vencer obstáculos y a enemigos. El éxito comercial de este videojuego ha sido tal que en su semana de lanzamiento vendió más de 5 millones de copias.

Lollipop

Volviendo a las tragamonedas en línea, Lollipop se llevó el bronce en los CasinoBeats en la clase “Tragamonedas para ver”. El juego fue desarrollado por Estudios AvatarUX, el cual lo dio a conocer a principios de abril de 2022. La atmósfera del juego colorida y alegre, mientras que el ambiente es de dulces.

Este slot es de 5 x 3 y tiene una función PopWins que permite conseguir hasta 33.614 líneas de pago. Los jugadores tienen la posibilidad de apostar entre 0,20 euros hasta 100. Con los scatters, los StickyPop,los multiplicadoresy los giros gratuitos las oportunidades de ganar aumentan. La tragamonedas es de volatilidad alta y su RTP es de 96,30 %.

Dioses de Kemet

El premio de plata de CasinoBeats fue para este slot de Wizard Games —con más de 120 juegos de casino en línea— en la sección “Debut del estudio de tragamonedas”. El juego presenta características atractivas en un entorno mitológico egipcio. Los usuarios se encuentran con un gráfico de 5 carretes por 3 filas, más 40 líneas de pago.

No en vano, el proveedor y su trabajo de entretenimiento fueron premiados. Las funcionalidades de Dioses de Kemet son estupendas, los jugadores se topan con potenciadores únicos. Por ejemplo, el Big Block puede dar un 3 x 3 para los símbolos altos (siempre y cuando caigan en el medio del carrete 3).

También está la “Bola de fuego”, dicha función conduce a conseguir un Hold and Win. ¿Cómo se activa?, bueno, con la aparición de 6 o más y, por si fuera poco, se consigue un multiplicador de hasta x100. El scatter y un súper bono también sorprenden. El RTP del slot es de 95,17 % (Gamesmagazine.biz, 2021).

Otros juegos no premiados

La lista se alarga con los siguientes títulos:

Starburst (NetEnt);

Mega Moolah (Microgaming);

Valquirias (Yggdrasil y Peter & Sons);

90k Yeti Gigablox (4ThePlayer);

Return to Monkey Island;

Horizon Forbidden West;

Immortality;

Citizen Sleeper;

Endling Extinction is Forever;

Hindsight;

I Was a Teenage Excolonist;

The Last of Us (la parte 1).