1xBet app – miles de partidos en un solo programa

Robert Lewandowski repitió el increíble logro de Gerd Mueller, anotando 41 goles en una temporada en la Bundesliga. Al notar que esta efectividad le dio al Polaco la oportunidad de convertirse en el goleador major de Europa sin problemas en la temporada 2020/21. El más cercano perseguidor, Lionel Messi, se adelantó con 11 goles. La ventaja sobre estelar Cristiano Ronaldo fue de 12 tantos. Debe tener en cuenta estos indicadores con la advertencia de que en la Bundesliga los equipos juegan solo 34 partidos durante la temporada, mientras que en España e Italia hay cuatro duelos más.

Al notar que la repetición del récord de Mueller podría no ser, si el delantero no anotó un gol en la última ronda del Campeonato contra Augsburgo. Muchos escépticos también señalan que en gran parte este rendimiento del jugador es posible debido al alto nivel de los compañeros de club. Por eso, en Borussia Dortmund sería mucho más difícil marcar un número idéntico de goles.

A pesar de su edad de 33 años, Robert Lewandowski sigue siendo el principal delantero de Bayern y la selección de Polonia.

A pesar de tales logros del jugador, un logro aún no ha sucumbido a Robert, a saber – ganar el Balón de Oro. Muchos aficionados y expertos confían en que fue el Polaco el que se llevó este premio en 2020, cuando el equipo ganó la Liga de Campeones y la Bundesliga sin problemas. Esa temporada Lewandowski no fue peor que la actual, y por eso, si no fuera por la cancelación de la ceremonia, bien podría entrar en el club de jugadores con el titulo del mejor jugador del mundo. Pero en 2021 ya no está entre los favoritos. La razón principal de esto es el fracaso del club en Liga de Campeones.

Este premio permitiría a Robert:

Convertirse en el primer jugador Polaco en levantar el trofeo encima de su cabeza. Ser el primero después de Luka Modric que puede romper la hegemonía de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el fútbol mundial. Escriba su nombre en la historia del fútbol mundial como uno de los mejores delanteros del siglo 2021.

Definitivamente, el jugador todavía puede pasar varios años como futbolista activo. Pero muchos creen que la probabilidad de recibir un titulo del mejor jugador es extremadamente pequeña.