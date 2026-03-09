17 km de fe: cientos de peregrinos desafiaron el calor y caminaron desde Quilmes hasta Bosques en la histórica peregrinación brocheriana

La Diócesis de Quilmes celebró este domingo 8 de marzo su 13ª Peregrinación Brocheriana a pie, una de las manifestaciones de fe más importantes del conurbano bonaerense. El recorrido de 17 kilómetros convocó a una multitud que unió la Catedral de Quilmes con la Casa de Encuentro «Santo Cura Brochero» de Bosques, en Florencio Varela.

En el año de su 50° aniversario, la Diócesis de Quilmes vivió este domingo 8 de marzo una jornada de profunda espiritualidad y comunidad: la 13ª Peregrinación Brocheriana a pie, que reunió a miles de fieles en un recorrido de 17 kilómetros a través de Quilmes, Quilmes Oeste, Florencio Varela y Bosques.

Una caminata que nació en la fe y terminó en emoción

Los peregrinos partieron desde la Catedral Inmaculada Concepción (Rivadavia 355, Quilmes Centro) al amanecer, con el saludo y la bendición del Padre Lucio Carvalho Rodrigues, Vicario General de la Diócesis y Director de la Casa de Ejercicios Espirituales Santo Cura Brochero de Bosques.

En su mensaje inicial, el Padre Lucio transmitió los saludos del Obispo Carlos Tissera, quien continúa en reposo tras una intervención quirúrgica, y realizó un especial reconocimiento a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, presentando las figuras de Santa Mama Antula y del Santo Cura Brochero.

El lema que guió cada paso de la peregrinación fue una frase del propio Brochero, que resonó entre los caminantes:

«Dios no dejará caer al suelo las lágrimas de sus hijos.»

Las paradas del camino

El recorrido incluyó tres descansos organizados:

Primera parada — Parque de la Ciudad Jorge Novak (Av. Smith y Vicente López, Quilmes), frente a la Parroquia San Jorge, pasadas las 9:00 hs.

— Parque de la Ciudad Jorge Novak (Av. Smith y Vicente López, Quilmes), frente a la Parroquia San Jorge, pasadas las Segunda parada — Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Calchaquí 4949, Quilmes Oeste), cerca de las 10:45 hs.

— Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Calchaquí 4949, Quilmes Oeste), cerca de las Tercera y última parada — Plaza del Mate (Ruta 36 y Thevenet, Florencio Varela), al mediodía.

La llegada al predio de la Casa de Encuentro «Santo Cura Brochero» (Trenque Lauquen 2551, Bosques) se completó pasadas las 14:30 hs., encabezada por las imágenes del Santo Cura Brochero y de la Virgen de Luján.

La misa que cerró una jornada histórica

El momento central de la peregrinación fue la Misa presidida por el Obispo Auxiliar Eduardo Redondo, quien se sumó a la caminata desde la Plaza del Mate y acercó nuevamente los saludos de Monseñor Tissera.

En su homilía, el Obispo Redondo destacó una característica distintiva del Santo Cura Brochero: «en su entrega dejó su cuerpo y tomó el pecado de quienes amaba», en referencia a la lepra que contrajo al acompañar a sus feligreses enfermos.

Voluntarios, municipios y una comunidad unida

Quienes no pudieron realizar el recorrido completo se sumaron en el predio de Bosques para recibir a los peregrinos, en una expresión colectiva que desbordó los límites de la caminata.

Fue destacada la labor de los voluntarios servidores, equipos médicos y grupos de atención en los descansos, que ofrecieron agua, frutas, mate cocido, tortas fritas y cuidados sanitarios. Entre los presentes, los Veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes también acompañaron el trayecto, y grupos que animaron con música, baile y expresiones artísticas.

Los municipios de Quilmes y Florencio Varela colaboraron activamente en el ordenamiento del tránsito y la seguridad de los peregrinos a lo largo de todo el recorrido.