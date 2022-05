￼Tips para conseguir tu trabajo remoto soñado

Trabajar de forma remota se ha puesto de moda desde hace un par de años, y ahora millones de personas prefieren esta modalidad. De hecho, muchas ciudades actualmente se están reajustando a un nuevo ritmo, ya que la mayoría de los trabajadores se quedan en casa. Si tu sueño es sumarte en este nuevo mundo del trabajo remoto, pero aún no sabes bien por dónde empezar, hoy te daremos algunos tips para conseguir el puesto o trabajo que deseas sin mucho esfuerzo.

Con las siguientes recomendaciones podrás comenzar a dar los primeros pasos para asegurarte de tener éxito en la modalidad remota.

¿Cómo conseguir un trabajo remoto?

Actualmente, hay muchas formas de empezar a trabajar de forma remota, ya sea en tu campo de trabajo actual, o con alguna habilidad o hobbie en el que tengas conocimientos y experiencia. Dependiendo de qué servicio quieras ofrecer, encontrarás distintas formas de aplicar o promocionarte. Los consejos que te damos a continuación te ayudarán a entender el proceso y saber por dónde comenzar.

Crear el CV o portafolio perfecto

El primer consejo funciona tanto para trabajos presenciales como remotos, y es tener un CV adecuado o un portafolio que se adapte a lo que buscamos. Hoy en día ya no es necesario colocar toda tu experiencia, información y trabajos pasados, de hecho, colocar tanta información puede que disminuya tus posibilidades.

Para sobresalir, coloca solo la información que es relevante para ese puesto en específico y elimina cualquier dato extra. Una práctica muy común es tener distintos CV, cada uno adaptado al puesto o compañía a la que estás aplicando.

En el caso de los portafolios también aplica esta regla. Mostrar muchos trabajos puede ser abrumador y se pierde la coherencia entre tantos detalles. Dar a conocer todas tus habilidades es tentador, pero una técnica más efectiva es mostrar solamente una o dos en las que destacas. Un portafolio perfecto muestra exclusivamente tus trabajos más importantes y sobresalientes.

Encontrar las plataformas adecuadas

Para encontrar un trabajo remoto debes aplicar a través de plataformas online. Todas tienen una dinámica, nicho y metodología distinta, por lo que es importante investigar con tiempo cada una de ellas. Por ejemplo, algunas plataformas como Behance están destinadas a ser un portafolio online para artistas visuales. Github, aunque no es una bolsa de trabajo per sé, es una buena plataforma para mostrar tus habilidades de programador.

Sin embargo, existen plataformas que engloban distintos tipos de empleos y profesiones, como Workana, Upwork, Computrabajo, Indeed, LinkedIn, y ServicioAlToque. Si buscas una plataforma con presencia latinoamericana y que admite cualquier profesión o servicio, te recomendamos visitar servicioaltoque.com, aquí podrás promocionar tus habilidades y tener la posibilidad de cobrar en dólares.

Algo importante que debes tener en cuenta antes de elegir una plataforma es ver cuál es el sistema de pago, si la página cobra algún impuesto o tarifa por promocionar tu trabajo, y qué protecciones tienes como vendedor o trabajador.

La mejor forma de aplicar a trabajos

Una recomendación de la que muy pocos hablan es sobre cuándo y cómo aplicar. Algunos expertos te dirán que apliques solamente a las ofertas que se adaptan a tu perfil y habilidades, asegurándote de cumplir con todos los requisitos. Sin embargo, un consejo adaptado a las circunstancias actuales es: aplica a toda oferta aunque no cumplas con todos los requisitos.

Muchas ofertas de empleo colocan requerimientos inalcanzables o que no son tan indispensables, por lo cual, muchas personas dejan de aplicar. No solamente tienes una mejor oportunidad, pero también es probable que el empleador se interese en tu perfil aunque no cumplas perfectamente con todo. Si ves que tienes el conocimiento y la experiencia, aplica. Al final, es mejor haberte arriesgado que no tomar la oportunidad.

Persistencia y paciencia

Uno de los mejores consejos para tener éxito es tener paciencia con el proceso. Puede tomar un poco de tiempo conseguir el trabajo que deseas, y verás que la experiencia misma te llevará a hacer modificaciones en tu CV, aplicar solamente a ofertas específicas, y enfocarte en una o dos plataformas como máximo. Pero, la paciencia es clave, ya que recibirás muchas ofertas que no son de tu agrado o rechazos de compañías y trabajos que querías, justo antes de que llegue tu trabajo soñado.

Con un poco de tiempo, y siguiendo estos pasos, te aseguramos que lograrás conseguir el trabajo remoto que siempre has querido y con poco esfuerzo.