Yoga y sus poderes contra la depresión

Es imposible atribuirle todo el cambio solo al ejercicio, por eso, se sugiere alimentos naturales, libres de gluten o carbohidratos, proteínas bajas en azúcares y erradicar la mayoría de los enlatados o alimentos procesados, el café instantáneo, los excesos de grasas trans y demás alimentos que no contribuyen en el organismo.

Claro que los beneficios del yoga no vienen solo con practicar los ejercicios, la idea es cambiar el estilo de vida, probar nuevos alimentos, descubrir la forma y la base de ellos.

Los participantes tomaron dos clases de 90 minutos y completaron tres tareas de yoga y respiración en el hogar de 30 minutos por semana. Después de 12 semanas, las técnicas de imágenes cerebrales y las medidas del estado de ánimo mostraron que los síntomas de depresión de los participantes mejoraron para coincidir con los de las personas que no tenían depresión.

Probar yoga puede ser una liberación de todas esas emociones abrumadoras, aunque muchas personas que han vivido depresión y han encontrado en esta práctica una salida de ese túnel que parecía interminable, una puerta a la felicidad, y no desde el punto de vista onírico, sino a la felicidad por el incremento de la fuerza física que ofrecía el yoga, paralela a su fuerza mental.

Actualmente, las personas pueden estar experimentando sensaciones fatalistas sobre lo que han logrado en la vida, sobre el distanciamiento social, algo tan complejo como salir y no sentir peligro o algo tan sencillo como un abrazo.

Existen tratamientos efectivos para la depresión que incluyen medicamentos y asesoramiento, también existen alternativas complementarias que no sólo ayudarán a esos tratamientos (porque también ayuda a las personas que no se han tratado), sino del mismo modo puede ser un optimizador de la salud y el bienestar en general.

La depresión es una afección médica grave que puede afectar a cualquier persona y aparecer en cualquier momento, los síntomas incluyen fatiga, irritabilidad, comer en exceso o pérdida de apetito, dolores y molestias que no desaparecen, o incluso perder interés en actividades que alguna vez disfrutó.

Continue Reading

Advertisement