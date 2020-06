Yacimiento Vaca Muerta: el importante papel de YPF

El estado en el cual se encuentra el petróleo en el yacimiento Vaca Muerta, no solo lo hace un hidrocarburo particular y único en su estilo. Sino que además, se requiere de un método de extracción particular para poder obtenerlo.

Dicho método, a su vez, necesita de una gran inversión y mano de obra calificada para hacer del yacimiento Vaca Muerta un potencial real, colocando a la Argentina como un gran jugador en el mercado de hidrocarburos.

Es por ello, que el rol de YPF en estos yacimientos ha sido fundamental, trabajando e invirtiendo constantemente para aumentar la producción de gas y petróleo en esta zona. Con un objetivo bien claro, generar más y mejor energía de calidad.

No ha sido un camino sencillo, y el 2019 lo dejó claro pues la petrolera cerró con números negativos. Sin embargo, esto no los desalienta a seguir trabajando para conseguir que a cada hogar llegue energía de calidad.

Yacimiento Vaca Muerta, más y mejor energía

La energía es un recurso vital para la dinámica diaria de los seres humanos, ha sido impulsora de grandes ideas y por supuesto que ha tenido un papel importante en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Sin embargo hasta ahora los métodos usados para generarla no han sido del todo amigable con el medio ambiente. Con el descubrimiento de Yacimiento de Vaca Muerta, el cual, está constituido con hidrocarburos no convencional el panorama ha cambiado.

En ese sentido, YPF ha sido la primera empresa en incorporar un sistema de extracción mucho más seguro y amigable con el medio ambiente. Se trata de torres de perforación de última generación que funciona con un sistema hidráulico de pistones.

Con esta torres, no solo se consigue extraer en menor cantidad de tiempo el hidrocarburo, sino que además se trata de un sistema de extracción que no genera un impacto negativo en el medio ambiente.

De este modo, YPF se ha convertido en líder de la producción hidrocarburos no convencionales en el país, al lograr un trabajo sin precedente y de los más importantes del mundo después de los Estados Unidos.

Sin dicha participación e inversión constante, habría sido impensable poder aprovechar de una manera eficiente este recurso tan vital para la vida diaria.

Continúan las inversiones para este 2020

Pese a la caída de los precios del petróleo, YPF seguirá apuntando al desarrollo de este importante yacimiento petrolero ubicado en Neuquén. Las inversiones continuarán en este 2020 y se han incorporado nuevos socios.

Con la incorporación de Chevron, Petronas, Equinor y Shell estiman una producción estimada de 155 mil barriles de petróleo diarios para lograr incrementar en un 40% la producción actual de Vaca Muerta.

La inyección de capital que se realizará ronda los 1800 millones de dólares, que impactará en la incorporación de 101 nuevos pozos. Estos se desarrollarán en sus tres principales bloques: La Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur, juntas constituyen la llamada zona caliente.

De hecho, Bandurria Sur cuenta con una extensión de 3890 metros siendo una de las áreas más importantes que ha desarrollado YPF. Alcanzando un nivel de operatividad que se compara con las más grandes compañías petroleras del mundo.

Los acuerdos que hace YPF son importantes para lograr el desarrollo energético, así lo expresan en su portal al compartir la siguiente información:

Acuerdo con Chevron

– Abarca una extensión de 290 Km2 (1% de Vaca Muerta).

– Por la totalidad de este proyecto, Neuquén recibirá de parte de YPF regalías por U$S 8.500 millones.

– La inversión total del proyecto se prevé que será de U$S 16.200 millones.

Acuerdo Petrona

– Ambas compañías tienen previsto invertir más de 2.300 millones de dólares en 4 años.

– Abarca una extensión 187 km2 (0.6% de Vaca Muerta).

– El objetivo es alcanzar para el 2022 una producción de 60.000 barriles equivalentes de petróleo por día.

Seguir apostando pese a los números negativos del 2019, sin duda es una señal de la del papel importante que está jugando YPF en la producción de energía, convencidos del potencial de este importante yacimiento que colocará al país en un lugar importante en materia de hidrocarburos.