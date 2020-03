Ya son casi 200 los detenidos o demorados por incumplir el aislamiento en Florencio Varela

Al menos unas 200 personas fueron detenidas o demoradas por incumplir el aislamiento

preventivo, social y obligatorio en Florencio Varela entre el viernes y las 17 del jueves, informaron

fuentes de la policía local a Infosur.

Según se informó, los operativos realizados por las fuerzas de seguridad con asiento en el distrito,

constataron que las personas demoradas no poseían el permiso de tránsito y no podían justificar

su circulación por el distrito violando el decreto presidencial 297/20.

En tanto, más de 4.800 personas fueron detenidas por las fuerzas federales de seguridad en todo

el país.

De acuerdo a los últimos datos aportados por voceros de la cartera que dirige Sabina Frederic, en

lo que va del aislamiento fueron detenidas 4.828 personas y notificadas otras 138.793 que no

pudieron justificar por qué estaban en la vía pública, por lo que se les ordenó el regreso a sus

domicilios.

En tanto, fueron controlados 167.211 vehículos y secuestrados 819 durante los controles

implementados por la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad

Aeroportuaria en distintos puntos del país.

El miércoles, la ministra Frederic anunció que serían reforzados los controles para limitar "mucho

más" la circulación vehicular por las rutas y accesos de todo el país, y reiteró que las autoridades

serán "inflexibles" con quienes incumplen el aislamiento obligatorio.

Durante esta jornada, el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó en el Boletín Oficial un

decreto en el que se instruye a los jefes de las cuatro fuerzas federales para que evalúen convocar

al personal retirado para que se sume al operativo que se lleva adelante.