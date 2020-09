Ya casi no quedan camas por el Covid: en una semana en Varela hubo casi mil contagios y 36 muertes

Ya casi no quedan camas por el coronavirus. Los hospitales de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui están trabajando al límite de la disponibilidad de infraestructura y de recursos humanos. El director del Isidoro Iriarte de la localidad quilmeña remarcó que tenía un 96 por ciento de sus cupos de terapia intensiva cubierta e hizo un llamamiento a “quedarse en casa” si es posible para evitar el contagio. La jefa de enfermeras del hospital Evita Pueblo de Berazategui grabó en un dramático testimonio mientras despedía a su compañero fallecido a causa del Covid. “No damos más”, dijo. Y un grupo de médicos de Florencio Varela dieron cuenta de que casi un 90 por ciento de las unidades disponibles estaban ocupadas.

Aunque todos coincidieron en remarcar que la cuarentena permitió ampliar las camas disponibles, lo cierto es que en la actual situación si los picos de contagios siguen aumentando se pone en riesgo la normal cobertura por la pandemia.

En la semana del 9 al 16 de septiembre se registraron solo en Florencio Varela 937 contagios y 36 muertes a causa del maldito virus, según los informes oficiales difundidos por la Secretaría de Salud comunal. Cifras que alarman ya que el total de casos acumulados ascendía hasta ese día a 10.594, con 1.754 varelenses que se encontraban activos con la enfermedad. Son casi 210 los fallecidos.

LAS MUERTES

Pero la muerte por Covid no es parecida a nada de lo que conocemos. La muerte por este virus se da en la más absoluta y aterradora soledad. Sin nadie que les sostenga la mano, o les dé un beso en la frente. Se repiten los testimonios en las redes sociales de hijos que vieron a sus padres por últimas vez antes de entrar al hospital y ni siquiera pudieron darle el último adiós.

Es cierto que en el área roja de los hospitales, los médicos y enfermeras entran y salen con sus diligencias, y visitan pacientes infectados, llevando mensajes de tranquilidad, lo cierto que las familias están casi vedadas para el ingreso.

Durante meses, el objetivo de toda la fuerza colectiva fue evitar que el sistema sanitario colapsara como consecuencia de la demanda de atención por coronavirus. Florencio Varela no solo amplió las camas en el hospital Mi Pueblo, readecuó El Cruce, sino que también incorporó un modular para soportar este momento de pico de la enfermedad. Sin embargo, se presenta además otro problema, el desborde, el relevo de “camas calientes” que hace que el recurso humano no dé abasto, no tenga descanso.

El coronavirus mata y las enfermeras y médicas lo ven a diario. Ellas son las que sufren el impacto de ese cuerpo que es pasado de una cápsula de Covid cerrada a una bolsa negra que envuelve el cadáver de una persona que fue un ser querido de alguien.

No hay tiempo para el descanso, en cuestión de media hora otro paciente ocupa esa cama y el respirador y el círculo vicioso vuelve a empezar.

Por lo bajo algunos integrantes del Comité de Seguimiento sostienen que los picos de registros ocurren durante jueves y viernes lo que puede hacer creer que no se respeta el asilamiento durante el fin de semana.

Porque si se cuentan cinco días desde el jueves para atrás, que son los días que necesita el virus para manifestar síntomas, está claro que el nuevo infectado había estado compartiendo el fin de semana un espacio común con alguien que tenía Covid.

Por eso esa cama que ilustra la nota pertenece al hospital modular de Florencio Varela y puede ser tuya. Sin embargo, si te cuidas seguro no la vas a usar.

Todo lo que hay que saber

Atención a distancia: 0800 999 1234, opción 3, todos los días de 8:00 a 20:00 horas; y Teleconsultas Hospital El Cruce-Néstor Kirchner 42109000, las 24 horas.

Recomendaciones: Cumplir con el aislamiento dispuesto por las autoridades nacionales; salir del hogar sólo para abastecerse; realizar un frecuente lavado de manos con jabón; toser o estornudar sobre el pliegue del codo; no llevar las manos a la cara; ventilar los ambientes tanto en el hogar como en el lugar de trabajo; desinfectar objetos de uso cotidiano; no automedicarse; y utilizar alcohol en gel para desinfección de manos. En tanto, el uso del tapa boca/nariz es recomendable cuando el distanciamiento físico de al menos, dos metros entre personas, pueda no hacerse efectivo. Utilizar la aplicación Cuidar para autotest y ante la necesidad de salir de la vivienda.

Teléfonos y contactos útiles:

0800-222-1002 opción 1. Teléfono gratuito para llamados desde todo el país;

Para denunciar a quienes violen la cuarentena, comunicarse con el Ministerio de Seguridad al número gratuito 134

Videollamada para personas sordas e hipoacúsicas. La Agencia Nacional de Discapacidad ofrece un servicio exclusivo para personas con discapacidad auditiva, el número 11-5728-4011, disponible de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

Provincia de Buenos Aires. Atención Telefónica 24 hs – Gobierno en Línea: número gratuito 148.

Línea telefónica 120: tanto para realizar consultas como para solicitar información y medidas preventivas contra la Covid-19. La atención al público está disponible en todo el país, las 24 horas del día.

SAME 107: Emergencias médicas