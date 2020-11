Watson monitoreó una jornada de vacunación y controles médicos en Bosques

Up Next

Natalia González, directora médica del área, explicó que organizaron la jornada para actualizar los controles de los niños y niñas que no lo tenían al día. Diagramaron distintas postas donde realizaban la aplicación de las dosis faltantes en el calendario vacunatorio más la medición de peso, talla y la tensión arterial.

El secretario de Salud -Rubén Trepichio- remarcó la importancia de “reanudar labores que quedaron resignadas como consecuencia del escenario epidemiológico pero que resultaba trascendental no descuidar, principalmente, en el aspecto preventivo: un factor determinante en el primer nivel de atención”.

“En materia de sanidad, no resignamos nuestra visión global: centralizamos el esfuerzo en responder ante las urgencias ocasionadas por la pandemia sin descuidar a varelenses con enfermedades crónicas u otras patologías ni desatender los controles imprescindibles para la población infanto-juvenil”, subrayó el intendente.

